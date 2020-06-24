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前總裁布勞恩被捕 Ｗirecard反彈兩成

【明報專訊】上周辭任德國支付服務巨頭Ｗirecard行政總裁的布勞恩（Markus Braun），在德國因涉嫌會計欺詐及操縱市場被捕。Ｗirecard此前表示，資產負債表有19億歐元（約165億港元）的現金可能並不存在。該公司的股價在之前3個交易日跌逾八成，在布勞恩被捕的消息傳出後，股價昨晚反彈兩成。

慕尼黑檢察官稱，Wirecard最大股東布勞恩在周一晚自行投案。警方此前已申請拘捕令，指他涉嫌虛報與第三方交易的收入，誇大資產負債表和交易表現，從而使公司對投資者和客戶更具吸引力。布勞恩昨獲准以500萬歐元（約4396萬港元）保釋。

該公司早前稱，與貸方就繼續獲得信貸進行談判，並考慮潛在的重組，可能會導致某些業務中止。外界揣測，Visa和萬事達卡（Mastercard）可能中止與其支付業務的合作。德國金融監管機構Bafin形容，Wirecard的情况既是「醜聞」，也是「徹底的災難」。

涉嫌會計欺詐及操縱市場

近期連番投資失利的軟銀，也是Wirecard的投資者之一。它去年4月以9億歐元購入Wirecard的可轉換債券。軟銀可選擇以每股130歐元的價格，將債券轉換為690萬股Wirecard股份，相當於該公司股份的5.6％。該公司股價昨只有17歐元。而中國銀行（3988）亦傳捲入Wirecard風暴，因該行正考慮拒絕延長對Wirecard的貸款，但可能要因此承擔約8000歐元的貸款損失。

（綜合報道）

[國際金融]

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