憂財政刺激推升通脹 金價1769美元 8年高

今年以來升近16%

經濟活動重啟之際，美國經濟活動的收縮幅度放緩。6月服務業採購經理指數（PMI）初值升至46.7，製造業PMI初值亦升至49.6，兩者均創4個月高位，但數值仍低於50枯榮線。歐元區亦有類似情况，6月綜合PMI初值回升至47.5，創4個月高位，但經濟活動仍處於收縮。

英國數據相對較好，6月製造業PMI初值回升至50.1，重返擴張水平。此外，服務業PMI初值也回升至47，比分析師預期好。反觀日本製造業經營進一步惡化，6月製造業PMI初值跌至37.8，5月終值為38.4，連續兩個月處於自2009年3月以來的低位。

《金融時報》報道，日本政府只給英國政府6周時間達成貿易協議，為英國首相約翰遜帶來巨大壓力。日本首席談判代表松浦宏史稱，如果英國希望日本國會在今年內通過協議，談判須在7月底前完成，幾乎沒有時間就關稅和配額等具爭議的領域進行談判。由於時間緊迫，英國可能被迫在關鍵領域讓步。倘若達成，這將是英國脫歐後首份貿易協定。

（綜合報道）

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