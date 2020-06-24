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蘋果自家處理器Mac機年底面世 放棄沿用15年Intel 蘋果股價早段再升2%

【明報專訊】蘋果Mac電腦將放棄沿用15年的英特爾（Intel）晶片，改用自家研究的處理器，以加強對產品、客戶及軟件開發商的控制。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）形容這轉變為「Mac歷史性的一天」。庫克透露，停用英特爾晶片的過渡期約為兩年，而首批使用蘋果自家「Apple Silicon」晶片的Mac機預計於今年底面世。蘋果股價周一收市升2.6%，股價早段升2%創新高。道指早段升逾200點，納指再創新高。

庫克稱，整合硬件和軟件是蘋果所做的一切的基礎，而這是蘋果產品出色的緣故，晶片就是硬件的核心。蘋果之前已採用軟銀旗下的ARM Holdings（ARMH）技術，為iPhone和iPad研發處理器，降低晶片的成本、提高性能、增強蘋果對產品發布的控制。Mac機實際上是蘋果最後一組由其他公司設計處理器的產品。

每塊晶片可慳75至150美元

英特爾的晶片供應近年遭遇瓶頸，且該公司的技術革新，已落後於原定計劃。分析師稱，英特爾向蘋果收取的晶片價格，比蘋果自行為Mac生產處理器的成本，每塊高出75至150美元。蘋果稱，自家研發的晶片，運算速度大為提升，讓iPhone性能領先於業界。採用ARMH的設計，更可為第三方開發商提供精簡的方式，開發出適用於蘋果不同產品的軟件。研究機構CCS Insight稱，ARMH的設計使iPhone、iPad和Mac系列更一致，從而將晶片投資最大化。業界人士稱，蘋果覺得受到英特爾的限制，因為有時蘋果想推出的產品，與英特爾可供應的晶片不同步。

英特爾每年將少收234億

《華爾街日報》稱，今次轉變反映自2005年「蘋果教主」喬布斯公布與英特爾的合作關係以來，美國矽谷企業形勢的轉變。當時蘋果的規模與英特爾相比微不足道，並將電腦視為其最大業務。

Mac業務如今是蘋果第三大業務，去年銷售額近260億美元。蘋果目前的市值是英特爾6倍，且晶片設計也在領先水平。當Mac機完全棄用英特爾晶片，分析師估計，英特爾每年將少收30億美元（約234億港元）。

方便開放平台予iPhone軟件

蘋果計劃將自家研發的處理器應用於MacBook系列，意味筆記本電腦領域也向更多iPhone軟件開發者開放。部分軟件開發商此前對蘋果App Store向軟件銷售抽成30%做法不滿。歐盟已對App Store收費展開反壟斷調查。

蘋果又透露，今秋推出的作業系統iOS 14，將包括名為Translate的軟件，提供11種語言的對話或文本實時翻譯。蘋果還將更新iMessage系統，允許用戶置頂對話、主題回覆等。它的智能手表操作系統，又將添加睡眠追蹤功能。

（綜合報道）

[國際金融]

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