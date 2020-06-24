投資物業減值 英皇國際全年蝕36億

基本溢利末期息各減44%

經減值後，英皇國際的資產淨值跌穿300億元大關，只餘297.22億元；淨資產負債比率則按年增加4.6個百分點至38.4%。其收租組合總樓面達460萬平方呎，香港佔逾65%，期內整體租金收入按年減少9%，只有10.07億元；酒店服務收入只有12.12億元，按年減少21.72%；物業發展收入按年大減91.43%至1.45億元。

旗下樓盤屯門小欖珀居已有4幢洋房訂立銷售合約，有望下年度或之後入賬。由於其已為未來數年即將落成的住宅建立確實的推售時間表，料於短期至中期提供貢獻。期內員工數目按年減少300人至1415名。

英皇娛樂酒店少賺28%

該集團持股67.63%的英皇娛樂酒店（0296），受到訪澳旅客減少、市場疲弱及新冠肺炎疫情拖累，純利按年跌28.18%至2.64億元，每股末期息3仙，按年減少44.4%。當中貴賓廳博彩業務收入按年跌37.6%，只有2.68億元；中場博彩廳收入跌6.3%至6.23億元；酒店收入為2.16億元，按年減少11.49%。其員工數目按年減少194人至949人。