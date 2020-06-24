經濟

李家傑「接棒」投資新股 表現好壞參半

【明報專訊】恒地（0012）創辦人李兆基鍾情買股，更曾有「亞洲股神」之稱，其中認購新股更是其愛好之一，近年則由其長子、恒地主席兼董事總經理李家傑接棒，頻頻出手成為新股基礎投資者，當中物管、內房等更是其心頭好，先後落注於奧園健康（3662）、燁星集團（1941）、易居中國（2048），以及今日開始招股的弘陽服務（1971），不過至今投資成績似乎好壞參半。

近年投資4新股 累蝕6268萬

據本報統計，李家傑近年於4隻新股出任基礎投資者，涉資約4.06億元，包括奧園健康、燁星集團、易居中國及中手遊（0302），合計帳面損手達6267.8萬元。

李家傑的新股投資中，以奧園健康成績最佳，股價在短短一年多較招股價3.66元升近1.3倍，昨日收市價為8.29元，股份帳面市值約9060萬元，較投資額4000萬元升值逾倍。

至於近期「超購王」之一燁星，受到同行配股消息影響股價回落，近期跌穿招股價1.56元，至今帳面微蝕215.4萬元。

身為手遊愛好者的李家傑亦投資了中手遊（0302），該股近月升勢不俗，昨收報3.64元，較招股價2.83元升28.6%，帳面賺近1288萬元。

不過其中表現最差的股份，是李家傑在2018年投資的易居中國，股份招股價為14.38元，昨日收市價僅8.44元，「潛水」超過四成，帳面虧損達1.24億元。

相關字詞﹕弘陽服務 易居中國 燁星集團 奧園健康 物管股 亞洲股神 新股 恒地 李兆基 李家傑

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