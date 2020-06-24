李家傑「接棒」投資新股 表現好壞參半

【明報專訊】恒地（0012）創辦人李兆基鍾情買股，更曾有「亞洲股神」之稱，其中認購新股更是其愛好之一，近年則由其長子、恒地主席兼董事總經理李家傑接棒，頻頻出手成為新股基礎投資者，當中物管、內房等更是其心頭好，先後落注於奧園健康（3662）、燁星集團（1941）、易居中國（2048），以及今日開始招股的弘陽服務（1971），不過至今投資成績似乎好壞參半。