經濟

安永：未見中概股一窩蜂回歸

【明報專訊】安永昨日發布新股市場展望報告，統計今年上半年共計有59家公司上市，集資金額約870億元。雖然半年內新上市公司數目按年跌兩成，但籌資額反升21%。安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮表示，內地經濟開始復蘇，有助新股市場回暖，因此維持今年本港集資額達2200億元預測，但稱要留意10月新股旺季的表現能否達標。

上半年IPO量跌額升

對於市場津津樂道的中概股回歸潮，蔡偉榮則認為，下半年有機會再有公司來港作第二上市，惟未見到有中概股「一窩蜂」回歸迹象。他表示，不認為大公司有迫切需要回港集資，因在美國市場集資及發債的渠道均十分完善。另一方面，就美國針對中國公司採取的連續行動，他認為，措施以「威嚇」成分居多，對巨企實際影響不大。

以美國參議院早前通過旨在規管中國公司審計的法案為例，蔡偉榮認為，該法案影響有待觀察，其中以監管機構能否審查3年審計記錄作為期限，但3至4年內政壇可發生很多變數。不過他亦承認，相比首次上市的新股，中概股作第二上市的準備需時較短，亦不排除下半年有公司改變心意選擇回港。

蔡偉榮表示，全年港股集資未必要靠中概股「撐市」。他解釋，根據初步統計，今年以來已遞表的130家公司稅後利潤累計達300億元，預示新股管道有一定基礎，在其他地區仍受新冠疫情困擾的情況下，料港交所今年有望進入全球交易所籌資三甲，甚至衝擊「集資王」席位。

相關字詞﹕第二上市 審計底稿 中概股 集資王 安永 新股

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