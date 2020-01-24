經濟

半年結新股混戰 海普瑞弘陽今招股 4股「撞期」共集資逾124億

【明報專訊】多次新股趕在半年結前招股，物管股金融街物業（1502）、大馬服裝商MBV（1957）今日雙雙截止認購，券商孖展超購均不足30倍，與同期新股相比，反應頗為平淡。醫藥股海普瑞（9989）及物管股弘陽服務（1971）今日接力招股，市場消息透露，電子煙股思摩爾將在下周加入戰團，連同另一傳下周一招股的永泰生物（6978），至少4隻新股「撞期」，集資逾124億元。

明報記者 馬迪帆、方楚茵

已在A股上市的深圳醫藥股海普瑞（9989），本次計劃發行2.2億股H股，定價每股18.4元至20.6元，每手500股入場費約10,403.79元，集資規模介乎40.5億至45.34億元。資料顯示，海普瑞此次上市引入5名基礎投資者，均為私募或對沖基金，其中包括奧博資本（OrbiMed Funds）、歐萬達基金等。5名投資者合共認購價值1.1億美元（約為8.58億港元）股份。

海普瑞從事醫藥 入場費逾萬

海普瑞兩大主要業務，分別為製造、銷售抗凝血及抗血栓藥物伊諾肝素、原料藥（API）等，以及旗下藥物開發及生產平台（CDMO）服務；兩業務各佔去年八成及兩成收入。

此外，公司亦大力投資研發新藥，現時合作藥物中有兩隻處於III期全球臨床試驗階段。公司招股期至下周二（6月30日）止，預計7月8日掛牌。

電子煙商思摩爾最多籌9億

同期招股的物管股弘陽服務（1971），為弘陽地產（1996）同系，此次將發售共1億股，定價每股3.3元至4.3元，每手1000股，入場費4343.33元。截止招股日期與海普瑞相同。上市一大亮點，是獲恒地主席兼董事總經理李家傑作為基礎投資者，認購不超過4.99%股份（見另稿）。

根據資料，弘陽截至今年6月，合同總建築面積錄得2960萬平方米，共計有181個項目，其中108個在管項目。此外，公司去年8月收購兩間物管公司，料今年分別可貢獻收入5150萬元及740萬元。

B股永泰生物下周招股

現時也已至少有3隻有望月內開招（見圖）。據消息指，電子煙股思摩爾預計下周一（6月29日）招股，至7月3日截止，初步預計集資金額8億至9億元（約62.4億至70.2億港元）。另據外電指，未有盈利的生科B股永泰生物（6978）亦將在下周一招股，傳定價介乎10.5元至11元，發售1億股，最多集資11億元。本周日通過聆訊的歐康維視，亦有傳月內開招。

傳再有中概股回歸 中通快遞擬港上市

此外，再傳有中概股擬回港第二上市，據日經新聞報道，內地物流公司中通快遞擬回港上市，惟報道未有其他詳情。

相關字詞﹕B股 物管股 醫藥股 招股 新股

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