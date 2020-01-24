機管局獲350億貸款 國開行牽頭罕見

【明報專訊】機管局昨日宣布與21家本地及國際銀行簽訂5年期350億元貸款，並指出原計劃籌集200億元，但因反應踴躍，另「考慮到日後的資金需求」，因此加碼75%。是次貸款安排由國開行牽頭並成為顧問，情况相當罕見。早前標普在3個月內，兩度把機管局的獨立信用狀况（SACP）下調，評級現為「a-」。本港三大發鈔行中銀香港（2388）、匯豐銀行及渣打銀行（2888）亦以協調行身分參與貸款。
機管局公布，貸款整體定價為按照香港銀行同業拆息（HIBOR）加82個基點（100基點等於1厘）， 按一般商業貸款而言，會以3個月HIBOR計價，昨天報0.82417厘，即該筆貸款年利率若昨天定價將為1.64417厘。
蘇澤光：三跑將如期2024年啟用
機管局續稱，上述利率是自新冠肺炎爆發以來，同年期俱樂部式、銀團貸款交易中的最低利率水平，貸款將用作第三跑道系統項目資金、機管局其他資本開支及一般企業用途。
機管局主席蘇澤光表示，疫情期間金融界對機管局的定期貸款及約175億元的循環貸款踴躍支持，顯示金融界對機管局及本港機場長遠發展前景充滿信心，同時認為貸款不單是一項融資，更代表環球銀行界對香港未來的信心。他補充，疫情並無影響機管局長遠願景，當中以發展三跑道系統為重要一環，預計三跑道系統會如期在2024年啟用。