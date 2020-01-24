經濟

機管局獲350億貸款 國開行牽頭罕見

【明報專訊】機管局昨日宣布與21家本地及國際銀行簽訂5年期350億元貸款，並指出原計劃籌集200億元，但因反應踴躍，另「考慮到日後的資金需求」，因此加碼75%。是次貸款安排由國開行牽頭並成為顧問，情况相當罕見。早前標普在3個月內，兩度把機管局的獨立信用狀况（SACP）下調，評級現為「a-」。本港三大發鈔行中銀香港（2388）、匯豐銀行及渣打銀行（2888）亦以協調行身分參與貸款。

機管局公布，貸款整體定價為按照香港銀行同業拆息（HIBOR）加82個基點（100基點等於1厘）， 按一般商業貸款而言，會以3個月HIBOR計價，昨天報0.82417厘，即該筆貸款年利率若昨天定價將為1.64417厘。

蘇澤光：三跑將如期2024年啟用

機管局續稱，上述利率是自新冠肺炎爆發以來，同年期俱樂部式、銀團貸款交易中的最低利率水平，貸款將用作第三跑道系統項目資金、機管局其他資本開支及一般企業用途。

機管局主席蘇澤光表示，疫情期間金融界對機管局的定期貸款及約175億元的循環貸款踴躍支持，顯示金融界對機管局及本港機場長遠發展前景充滿信心，同時認為貸款不單是一項融資，更代表環球銀行界對香港未來的信心。他補充，疫情並無影響機管局長遠願景，當中以發展三跑道系統為重要一環，預計三跑道系統會如期在2024年啟用。

上 / 下一篇新聞

科技股率先破頂 騰訊逼500元 夜期曾升穿25000點 瑞信：政府派錢利股市
科技股率先破頂 騰訊逼500元 夜期曾升穿25000點 瑞信：政府派錢利股市
貝索斯拼多多創辦人 成疫情大贏家
貝索斯拼多多創辦人 成疫情大贏家
33商場推現金消費券谷客 新地滿500元派30元 假日消費最高者獲1萬元
33商場推現金消費券谷客 新地滿500元派30元 假日消費最高者獲1萬元
謝瑞麟料今年續租減租兩成
謝瑞麟料今年續租減租兩成
復星傳洽售菜鳥 作價百億
復星傳洽售菜鳥 作價百億
中興大股東A股套現8億 股價續受壓跌4.5％
中興大股東A股套現8億 股價續受壓跌4.5％
穆迪降恒大評級至負面
穆迪降恒大評級至負面
匯豐調查：港人儲蓄月均7400元
匯豐調查：港人儲蓄月均7400元
半年結新股混戰 海普瑞弘陽今招股 4股「撞期」共集資逾124億
半年結新股混戰 海普瑞弘陽今招股 4股「撞期」共集資逾124億
安永：未見中概股一窩蜂回歸
安永：未見中概股一窩蜂回歸
李家傑「接棒」投資新股 表現好壞參半
李家傑「接棒」投資新股 表現好壞參半
HKTVmall拓外賣自取平台
HKTVmall拓外賣自取平台
投資物業減值 英皇國際全年蝕36億
投資物業減值 英皇國際全年蝕36億
國信前交易主管 反洗錢不力禁業1年
國信前交易主管 反洗錢不力禁業1年
陸金所香港獲發證券交易牌
陸金所香港獲發證券交易牌
蘋果自家處理器Mac機年底面世 放棄沿用15年Intel 蘋果股價早段再升2%
蘋果自家處理器Mac機年底面世 放棄沿用15年Intel 蘋果股價早段再升2%
憂財政刺激推升通脹 金價1769美元 8年高
憂財政刺激推升通脹 金價1769美元 8年高
前總裁布勞恩被捕 Ｗirecard反彈兩成
前總裁布勞恩被捕 Ｗirecard反彈兩成
張兆聰：啤酒股再起動 百威落後值博
張兆聰：啤酒股再起動 百威落後值博
植耀輝：維他奶待估值下調吸納
植耀輝：維他奶待估值下調吸納
技術取勝：中手游上試4元高位
技術取勝：中手游上試4元高位
劉思明：騰訊港交所破頂再無蟹貨
劉思明：騰訊港交所破頂再無蟹貨
周顯：自己荷包 自然不同
周顯：自己荷包 自然不同
湯文亮：交稅愈多 愈不會移民
湯文亮：交稅愈多 愈不會移民
SEA TO SKY周六首輪賣462伙 10月最多 5日累收9400票 超額19倍
SEA TO SKY周六首輪賣462伙 10月最多 5日累收9400票 超額19倍
立法會中止審議一手空置稅
立法會中止審議一手空置稅
康城商場8月首階段開業 主打民生舖
康城商場8月首階段開業 主打民生舖
中原太子女2618萬 首置購Imperial Kennedy
中原太子女2618萬 首置購Imperial Kennedy
第一集團長沙灣申建新式工廈
第一集團長沙灣申建新式工廈
Bizhouse居住工作共融 317呎月租1.9萬入場
Bizhouse居住工作共融 317呎月租1.9萬入場
新加坡銀行郭張德美：國策利好 內房高息債可吼
新加坡銀行郭張德美：國策利好 內房高息債可吼