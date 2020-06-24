謝瑞麟料今年續租減租兩成

集團主席及行政總裁謝邱安儀指出，只要店舖租約期滿，會審慎考慮，該地區是否需要分店，以及可否爭取合理租金，如果「計得掂數」，可平衡支出及有望賺錢會考慮續租，只要租金不合理就不續租。她又指，一直與業主爭取減租，因珠寶行業復蘇慢，希望業主可共渡時艱，2至3月有較多業主減租，但幅度開始收細，6月仍等待業主回覆。

去年度轉蝕8967萬

截至今年3月底，謝瑞麟一共聘用2870名僱員，較去年9月底減少390人，集團解釋指，主要原因是考慮業務戰略後，集團重整和精簡人手架構，加上市况惡劣下的自然流失。謝太表示，集團已申請政府「保就業」計劃，將會因應3月的員工人數獲取資助，並承諾所得資金將用作支付工資。她又指，「保就業」計劃某程度上可幫助集團，但要協助零售商渡過今次的難關，工資及租金均要推出措施，才有望順利回復正常。

集團港澳及內地零售業務全年同店銷售分別跌41.6%及20.8%。謝邱安儀指出，4月起香港受「限聚令」影響，內地表現亦相若，5月疫情緩和，生意稍為改善，但香港旅客大減，加上本地市場的婚宴取消或延期，金價見歷史新高，足金銷售減少，相信整體零售市道要回復正常會較漫長。