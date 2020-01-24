經濟

33商場推現金消費券谷客 新地滿500元派30元 假日消費最高者獲1萬元

【明報專訊】隨着疫情緩和限聚令放寬，加上政府將於下月陸續向市民派發1萬元現金，不少商場趁機推出優惠，繼九倉置業（1997）及恒隆地產（0101）在旗下9個商場推出消費或現金券優惠後，新地（0016）昨日宣布，旗下全部24個商場，包括APM、新都會廣場、新城市廣場等，推出「萬元狂賞」活動，預計將送出總值700萬元現金券。有商場租戶認為，推現金券只可增加做生意機會，預計餐飲行業會更受惠。

明報記者 葉子晴、蕭嘉聰

新地表示，新一輪「萬元狂賞」主要包括兩項獎賞活動。旗下24個商場（見表）將於7月1日至7月26日期間，逢公眾假期及周六、日共9天，每天推出「萬元狂賞」，當天於同一個參與商場，以電子貨幣消費（即信用卡、八達通卡）至少滿1萬元（最多分5套電子單據），即可參加「最高消費獎賞」，每日每一個商場累積金額最高的消費者，可獲贈1萬元指定商戶現金券。

新地會推「日日獎」計劃

另外，新地會於下周一（29日）至7月26日期間推出「日日獎」，顧客在新地商場以電子消費滿指定金額即可獲現金回贈，消費滿500元，可獲贈價值30元現金券，滿1000元可獲80元現金券。

海港城消費千元送200元優惠券

事實上，近月有不少商場都推出類似計劃以促進消費意欲（見另表）。九置旗下海港城、時代廣場，繼早前於5月中推出「Rewarding Everyone」全港性消費獎賞計劃後，再度「添食」，在本月起至8月底推出「Always Rewarding」活動，與上次優惠採納全港所有實體消費不同，今次優惠消費限於海港城每消費滿1000元可獲100元購物優惠券及100元美食優惠券；或於時代廣場則為每消費滿800元，獲50元購物優惠券及50元美食優惠券。

周生生劉克斌：餐飲業較受惠

有份參與「萬元狂賞」的商場租戶之一的周生生（0116），公司大中華營運總經理劉克斌表示，商場派發現金劵可以吸引客人外出消費，令人流有所增加。

但據他估計，不少客人預計獲政府派發的1萬元現金後，均打算用作餐飲消費，而本地客人購買金飾或珠寶動機大多是婚嫁需要或送禮，因此行業對相關現金券計劃不存奢望，只可說是增加生意機會，但預計餐飲行業會更受惠。

上 / 下一篇新聞

科技股率先破頂 騰訊逼500元 夜期曾升穿25000點 瑞信：政府派錢利股市
科技股率先破頂 騰訊逼500元 夜期曾升穿25000點 瑞信：政府派錢利股市
貝索斯拼多多創辦人 成疫情大贏家
貝索斯拼多多創辦人 成疫情大贏家
謝瑞麟料今年續租減租兩成
謝瑞麟料今年續租減租兩成
機管局獲350億貸款 國開行牽頭罕見
機管局獲350億貸款 國開行牽頭罕見
復星傳洽售菜鳥 作價百億
復星傳洽售菜鳥 作價百億
中興大股東A股套現8億 股價續受壓跌4.5％
中興大股東A股套現8億 股價續受壓跌4.5％
穆迪降恒大評級至負面
穆迪降恒大評級至負面
匯豐調查：港人儲蓄月均7400元
匯豐調查：港人儲蓄月均7400元
半年結新股混戰 海普瑞弘陽今招股 4股「撞期」共集資逾124億
半年結新股混戰 海普瑞弘陽今招股 4股「撞期」共集資逾124億
安永：未見中概股一窩蜂回歸
安永：未見中概股一窩蜂回歸
李家傑「接棒」投資新股 表現好壞參半
李家傑「接棒」投資新股 表現好壞參半
HKTVmall拓外賣自取平台
HKTVmall拓外賣自取平台
投資物業減值 英皇國際全年蝕36億
投資物業減值 英皇國際全年蝕36億
國信前交易主管 反洗錢不力禁業1年
國信前交易主管 反洗錢不力禁業1年
陸金所香港獲發證券交易牌
陸金所香港獲發證券交易牌
蘋果自家處理器Mac機年底面世 放棄沿用15年Intel 蘋果股價早段再升2%
蘋果自家處理器Mac機年底面世 放棄沿用15年Intel 蘋果股價早段再升2%
憂財政刺激推升通脹 金價1769美元 8年高
憂財政刺激推升通脹 金價1769美元 8年高
前總裁布勞恩被捕 Ｗirecard反彈兩成
前總裁布勞恩被捕 Ｗirecard反彈兩成
張兆聰：啤酒股再起動 百威落後值博
張兆聰：啤酒股再起動 百威落後值博
植耀輝：維他奶待估值下調吸納
植耀輝：維他奶待估值下調吸納
技術取勝：中手游上試4元高位
技術取勝：中手游上試4元高位
劉思明：騰訊港交所破頂再無蟹貨
劉思明：騰訊港交所破頂再無蟹貨
周顯：自己荷包 自然不同
周顯：自己荷包 自然不同
湯文亮：交稅愈多 愈不會移民
湯文亮：交稅愈多 愈不會移民
SEA TO SKY周六首輪賣462伙 10月最多 5日累收9400票 超額19倍
SEA TO SKY周六首輪賣462伙 10月最多 5日累收9400票 超額19倍
立法會中止審議一手空置稅
立法會中止審議一手空置稅
康城商場8月首階段開業 主打民生舖
康城商場8月首階段開業 主打民生舖
中原太子女2618萬 首置購Imperial Kennedy
中原太子女2618萬 首置購Imperial Kennedy
第一集團長沙灣申建新式工廈
第一集團長沙灣申建新式工廈
Bizhouse居住工作共融 317呎月租1.9萬入場
Bizhouse居住工作共融 317呎月租1.9萬入場
新加坡銀行郭張德美：國策利好 內房高息債可吼
新加坡銀行郭張德美：國策利好 內房高息債可吼