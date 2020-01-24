33商場推現金消費券谷客 新地滿500元派30元 假日消費最高者獲1萬元

明報記者 葉子晴、蕭嘉聰

新地表示，新一輪「萬元狂賞」主要包括兩項獎賞活動。旗下24個商場（見表）將於7月1日至7月26日期間，逢公眾假期及周六、日共9天，每天推出「萬元狂賞」，當天於同一個參與商場，以電子貨幣消費（即信用卡、八達通卡）至少滿1萬元（最多分5套電子單據），即可參加「最高消費獎賞」，每日每一個商場累積金額最高的消費者，可獲贈1萬元指定商戶現金券。

新地會推「日日獎」計劃

另外，新地會於下周一（29日）至7月26日期間推出「日日獎」，顧客在新地商場以電子消費滿指定金額即可獲現金回贈，消費滿500元，可獲贈價值30元現金券，滿1000元可獲80元現金券。

海港城消費千元送200元優惠券

事實上，近月有不少商場都推出類似計劃以促進消費意欲（見另表）。九置旗下海港城、時代廣場，繼早前於5月中推出「Rewarding Everyone」全港性消費獎賞計劃後，再度「添食」，在本月起至8月底推出「Always Rewarding」活動，與上次優惠採納全港所有實體消費不同，今次優惠消費限於海港城每消費滿1000元可獲100元購物優惠券及100元美食優惠券；或於時代廣場則為每消費滿800元，獲50元購物優惠券及50元美食優惠券。

周生生劉克斌：餐飲業較受惠

有份參與「萬元狂賞」的商場租戶之一的周生生（0116），公司大中華營運總經理劉克斌表示，商場派發現金劵可以吸引客人外出消費，令人流有所增加。

但據他估計，不少客人預計獲政府派發的1萬元現金後，均打算用作餐飲消費，而本地客人購買金飾或珠寶動機大多是婚嫁需要或送禮，因此行業對相關現金券計劃不存奢望，只可說是增加生意機會，但預計餐飲行業會更受惠。