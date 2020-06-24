貝索斯拼多多創辦人 成疫情大贏家

馬化騰續為中國首富

胡潤中國富豪榜方面，騰訊（0700）主席馬化騰以3200億元財富蟬聯中國首富，高於阿里巴巴創辦人馬雲及其家族，而排名第三是黃崢，反映目前是科網行業的天下。胡潤指出，雖然疫情爆發首兩個月，大家都失去信心，但後兩個月開始篩選出新經濟的核心行業，像亞馬遜和拼多多之類的電商股價表現跑贏。

除了貝索斯和黃崢，另一大贏家是視像會議軟件Zoom創辦人袁征，財富從1月的300多億元增至900多億元，4個月前身家只排在全球第555位，現在升至前150名。此外，上星期在香港第二上市的京東（9618），創辦人劉強東財富於4個月之間增加24%，達到1150億元，成功打入全球百強，位列72。

與傳統行業有關的富豪成為疫情下的最大輸家，法國奢侈品牌路易威登集團（LVMH）主席阿爾諾（Bernard Arnault）與股神巴菲特，財富齊齊縮水180億美元，即平均每日減少1.5億美元。中國恒大（3333）創辦人許家印身家亦減少60億美元，是十大輸家唯一中國富豪。