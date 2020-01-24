科技股率先破頂 騰訊逼500元 夜期曾升穿25000點 瑞信：政府派錢利股市

明報記者 歐陽偉昉

法巴以10隻科技股組成「ATM+」，分別為騰訊、美團、中芯（0981）、小米（1810）、金山（3888）、舜宇（2382）、瑞聲（2018）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）和網易（9999），該行指「ATM+」的成交額在2020年佔每日港股正股成交的35%，而近期該10隻股份的成交額，更已等於其餘恒指和國指成分股的成交額（圖1）。

十隻熱門科網股成交

相當恒指國指成分股

法巴指出，「ATM+」受惠於新冠肺炎疫情改變消費者習慣，年初至今上升28.9%，高於MSCI中國指數2%的升幅。因為內地投資者不易投資在美上市的中概股，所以隨着中概股在港上市，可吸引新資金流入港股市場，北水增加流入港股，同時帶動市場氣氛。

昨日外電一度報道指，白宮經濟顧問納瓦羅表示「中美貿易協定已經完結」，令恒指早段最多曾挫327點，不過及後美國總統特朗普發文澄清貿易協議如常，道指期貨回穩，帶動恒指迅速倒升，並以全日高位收市，報24,907點，升396點，突破100天線（圖2），主板成交1194億元。國指收報9993點，升1.16%。昨日港股通暫停。港交所（0388）再破頂升2.7%，收報320元；友邦（1299）及匯控（0005）均升2%；中芯國際（0981）亦升9.3%破頂，收報26.45元新高。阿里健康（0241）大升8%破頂。

港交所320元破頂

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘指出，目前本港流動性充足，政府派發1萬元現金後將有部分流入股市，而且北水南下趨勢未有停止。

邵志銘續指，港股現價已反映了不少中美關係惡劣等負面消息，但好消息未有反映。近3個月不少持悲觀看法的外資已沽貨離場，再進一步沽貨的空間不大。

瑞信昨發表報告指，不論以市盈率、市淨率或股息收益率衡量，MSCI香港指數的估值均已處於近20年來的最低水平。該行預期，恒指未來3至6個月的目標是26,000點，看好科技、醫療和地產股。