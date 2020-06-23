經濟

香港地產

上月中環甲廈空置率5% 海嘯後新高

【明報專訊】商廈空置率持續上升。仲量聯行《香港地產市場觀察》指，上月中環甲級寫字樓空置率升至5%，為2008年金融風暴後最高，租金下跌2.7%至平均每方呎102.4元。該報告又稱，上月整體寫字樓租金按月跌2.2%，尖沙嘴及九龍東空置率分別升至6.5%及13.7%。

仲量聯行：租金跌幅開紿緩和

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，空置率持續上升對租金造成壓力，不過租金跌幅已較過去數月緩和。中環甲廈租金今年4月按月跌4.5%後，上月按月下跌2.7%。他補充指，由於經濟前景未明，加上業主較以往願意下調租金，租客傾向續租以節省搬遷的資本開支。該行大中華研究部主管黃志輝表示，租賃需求仍疲弱，整體甲廈市場上月錄得196,500方呎的負吸納量，中環錄得115,600方呎負吸納量，為一年多以來的按月新高。新租賃成交主要集中於中環以外的地區，其中兩家在非核心商業區物色具成本效益的辦公地點的金融機構，均選擇落戶銅鑼灣利園三期，合共承租該廈18,900方呎樓面。

另外，市場消息稱，盛滙基金趁舖價回落連購兩舖，其中上環皇后大道中嘉寶大廈地下B1及B2號舖，面積約600方呎，以約2100萬元成交，舖位由燒臘飯店以每月4.5萬元租用，租金回報約2.8厘。原業主1988年以274萬元購入，持貨32年帳面獲利約1826萬元或6.7倍。

盛滙基金4200萬連購港島兩舖

另一宗於大坑銅鑼灣道百成唐樓地下C號舖，面積約1000方呎，現由便利店以6萬元承租，成交價亦為2100萬元，租金回報約3.4厘。原業主1969年14.6萬元購入，持貨51年升值約143倍。

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