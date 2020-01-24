經濟

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海日灣II周五開賣284伙 七成涉價單

【明報專訊】市場聚焦最快本周末首輪開售的長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，至少3個新盤昨日上載新銷售安排，於周五開展新一輪銷售合共推出332伙，以搶佔市場購買力；其中以億京大埔白石角海日灣II推出單位最多，周五新一輪發售284伙，其中205伙即72%以發價單形式開售、另79伙即28%招標發售。

逸瓏灣8周五推47伙招標

同時，信置（0083）大埔白石角逸瓏灣8，周五亦推出47伙招標；另恒地（0012）牽頭發展、近日銷情提速的馬鞍山迎海，周五推出迎海1期一伙招標，為3座36及37樓B室，屬實用面積 2709方呎另連平台特色戶。

SEA TO SKY四日暫收約7500票

至於市場焦點盤、預計最快今日公布銷售安排的長實日出康城SEA TO SKY，市場消息指，樓盤過去4日累收約7500票、以已開價570伙計，超額12倍。長實地產投資董事郭子威表示，SEA TO SKY收票反應理想，為回應市場需求，集團為樓盤3、4房單位買家預留的一按資金，由原本10億元加碼至15億元。

滿名山7500萬再沽一洋房

綜合市場消息，新盤市場昨錄逾10宗成交，大額成交包括嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，透過招標售出山庭21號屋，實用面積2865方呎另連花園，成交價7500萬元、實呎2.61萬元；項目6月迄今累售14幢洋房，套現逾6.5億元。

雲海雲滙連沽5伙 吸金8800萬

新地（0016）旗下新界「雙雲」系列樓盤，昨透過招標連沽5伙、單日吸金近8800萬元；其中馬鞍山白石雲海，以3399.9萬元售出Sandalwood Court第2座10樓A室，實用面積1354方呎連平台特色戶、實呎2.51萬元；大埔白石角雲滙1期售出4伙，實用面積介乎379至1051方呎，成交價777萬至2378萬元、實呎1.76萬至2.26萬元。另萬科香港旗下長沙灣The Campton，亦售出1個一房特色戶，為3樓Q室，實用面積348方呎另連平台，成交價748.3萬元、實呎2.15萬元。

相關字詞﹕新地 雲滙1期 雲海 長實 迎海1期 逸瓏灣8 海日灣II

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