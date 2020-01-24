景泰苑1房未補價465萬 3年半升逾倍

太古城低層2房818萬 屋苑今年最平

大型屋苑平價盤盤源大減，買家開始買入極低層質素不高的單位。中原地產市場推廣經理潘浩其表示，鰂魚涌太古城鄱陽閣一個極低層單位，實用面積482方呎，2房間隔，望園景，附裝修，以818萬元交吉易手，實呎16,971元。單位向東區走廊，遠離商場及太古港鐵站，鄱陽閣位於斜坡上，管理處及電梯大堂與是次單位位處同層，住客不須乘搭升降機。潘指，由於單位位於極低層，故3年來價格升幅不大，屬市價水平，而單位亦是屋苑唯一開價低於900萬元的放盤，是次成交價為屋苑今年新低。原業主2017年7月以698萬元買入，持貨3年，帳面獲利120萬元或17%。

美孚3房1103萬 11年升1.5倍

另荔枝角老牌屋苑美孚新邨，新近再錄一宗逾千萬元成交。香港置業分區董事陳渝東表示，美孚新邨7期萬事達廣場5號高層A室，座向東北，3房間隔，實用面積748方呎，外區客以約1102.8萬元入市，實呎約14743元，與市價相若。原業主2009年3月以約438.8萬元購入，帳面賺約664萬元或約1.5倍。

海之戀1房額印鬆綁 3年升一成半

荃灣西海之戀錄得一宗額印鬆綁成交。中原市務經理凌活忠表示，海之戀8座高層C室，實用面積391方呎，1房間隔，附裝修，外望內園及海景，以830萬元沽出，實呎21,228元。原業主2017年6月以720萬元一手購入，持貨剛滿3年，帳面獲利110萬元或約15%。