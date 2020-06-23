梁劉柔芬2.15億「首置」購富匯豪庭 國安法上月傳出後最大宗二手豪宅成交

明報記者 張允亭

土地註冊處資料顯示，中半山富匯豪庭2座高層A、B室相連戶，實用面積分別為1933方呎和1805方呎，共3738方呎，上月底以1.15億元和1億元、合共2.15億元售出，平均實呎57517元。兩伙登記買家分別為LAU YAU FUN SOPHIE及LEUNG HUNG TAK BRIAN，與前港區全國人大代表梁劉柔芬及其夫梁孔德英文名相同，料為同一組人士。資料顯示，兩人均以首置名義入市，僅須付樓價4.25%的印花稅。

華誼王忠軍劈價7300萬易手

事實上，該相連單位原本由內地娛樂集團華誼兄弟創辦人及董事長王忠軍持有，王忠軍於2018年將上述單位放售，當時叫價2.88億元，現大減7300萬元或25%，但由於王忠軍2010年僅1.32億元購入有關單位，持貨10年後沽出，帳面仍大幅獲利8300萬元或63%。

田北辰女兒5800萬入市麗景園

除此之外，受名人追捧的淺水灣豪宅，再錄得二手成交個案。土地註冊處資料顯示，田北辰女兒田植之亦於上月以5800萬元購入淺水灣麗景園6座低層戶，實用面積2049方呎，實呎28,306元，登記買家為田植之（TIEN LOIS ELIZABETH），與立法會議員田北辰的女兒同名，相信為同一人。田植之是次支付約246.5萬元印花稅入市，為樓價4.25%，意味以首置身分入市。原業主2004年2月以1460萬元購入，持貨16年，帳賺約4340萬元，物業升值近3倍。

代理料國安法有助穩定樓市

二手市場交投於近月逐漸回穩，有地產代理就預料樓價會於下半年有5%升幅。利嘉閣地產總裁廖偉強指出，因政府多次出招「暴力式」救市，相繼推出防疫抗疫基金、保就業計劃等，加上近日進一步放寬限聚令，預料中、港、澳及台通關後，人流帶動下，會出現「報復式」消費。他認為，國安法亦有助穩定後市，估計下半年的整體物業買賣登記可達3萬宗及2880億元，並較去年同期分別升6%及3%，預料下半年樓價升約5%。