湯文亮：做生意不能見小利而忘義

岔開一筆，有老友問在什麼場合，邊個講過類似的說話？其實是《三國演義》中曹操與劉備煮酒論英雄，劉備話袁紹四世三公，應是當世英雄，曹操話袁紹「幹大事而惜身，見小利而忘命」，怎可以說是英雄。

銀行支持買樓 不因小利轉按

我最初投資地產的時候，佣金制度是很混亂的，買賣雙方很容易「飛甩」物業代理佣金，無論我是買家抑或賣家，都會遇上有一些對手要求與我直接交易，「飛甩」物業代理佣金。老實說，當時沒有類似現在的佣金紙，就算唔畀佣，物業代理都奈唔何。

不過，每一次我都會拒絕，我只是話，做生意不能見小利而忘義。

有一段時間，香港資金氾濫，銀行為求做生意，不斷將利息下調，吸引業主轉按，事實上亦有不少業主經常轉按，減少利息支出。本來這亦是無可厚非的事，但我很少將物業轉按，除非是銀行向我們追收差額，我的理由很簡單，當日銀行支持我們買入所按的物業，如果為了少少息差而轉按，是不義行為，見小利不能忘義。

別人畀錢我賺 婉拒「摩貨」

在我稍有名氣之後，買入的物業經常可以賺取與已繳付訂金相同利潤，俗語講對本對利，但我意識到所買的物業樓價一定還有大幅上升空間，否則就不會有人畀錢我賺，所以我一定婉拒那些offer，令到不少人誤會我不懂得投資地產，投資錯誤以至不能「摩」走剛買入的物業，這只是一個美麗的誤會。當有物業代理問點解對本對利我都唔賣走剛買入的物業，除了有錢賺之外還可以揚名立萬，我話不能夠見小利而忘義。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]