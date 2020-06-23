劉思明：新經濟概念不乏炒作趁低吸

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有九成下跌，汽車及相關、博彩及消閒、航運物流跌逾2%；綜合企業、航空及相關跌近2%，舊經濟行業持續疲弱。相反，新經濟概念普遍調整，但不乏炒作。教育升1%表現最強，但上升股份只有三成；科技器材近無升跌，有近五成股份上升，比例為一眾行業最高。

炒5G概念的中興通訊（0763）上周大漲後連跌兩成，昨曾失守25元，但很快收復；半導體中芯（0981）、華虹（1347）再升逾半成，手機部件瑞聲（2018）升約2%。至於互聯網軟件股，阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）跌逾2%，微盟（2013）跌逾一成；騰訊（0700）創52周新高，金山軟件（3888）漲逾半成。

個別股淡市續受捧 宜待調整吸

科網股之外，其他熱炒行業如生物科技、醫療、物管、食品日用品消費服務、新能源等，調整的同時仍有個別股份炒作，如信達生物（1801）、時代鄰里（9928）、頤海（1579）、維達（3331）、永達（3669）、信義光能（0968）等大漲創新高，淡市繼續受到追捧，反映炒風收歛但並沒有消失，因此要把握熱炒股調整吸納機會，如昨天提到的微盟、中興通訊、阿里健康（0241）、閱文（0772）等。

按可承受風險 選買ATM

至於有ATM之稱阿里、騰訊、美團，昨天個別發展，但相比恒指（股份除以恒指，見附圖），3月以來反覆上升，只是升勢不一，反映股份以不同程度跑贏，如美團大幅跑贏，波動性大，但暫未見逆轉走勢；騰訊加速進一步跑贏，阿里緩緩跑贏，三者皆好，大可按可承受波動/風險選擇。

個別方面，中糧肉食（1610）昨買盤積極，可以留意。集團今年首5個月生豬出欄量按年減少56%，生鮮豬肉銷量跌44.3%，營運受到疫情困擾；不過，隨着疫情緩和，加上公司去年積極擴大出欄量，下半年出欄量料逐步改善，同時有助降低成本，豬價5月中大幅反彈，對業績亦有利。

豬價5月大反彈 中糧肉食中線看2.7元

走勢上，中糧肉食5月底回升以來呈一浪高於一浪走勢，短線可候2.5元以下吸納，低收2.3元止蝕，中線上望2.7元或高位水平。

[劉思明 數據尋寶]