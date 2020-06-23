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張兆聰：波動市合短炒 小注博國美

【明報專訊】恒指昨跌132點，收報24,511點，成交金額1195億元。上周五結算過後，美股期貨昨日先跌後升，全球股市也比較反覆。港股表現偏弱，下跌股份過千隻，一些熱門股回調幅度相當厲害，例如SaaS概念股、醫藥股等，而周末降準期望落空，昨日LPR也未有減息，內房股也受壓。市况較大可能在高位波動，設局適合短炒，可小注博國美（0493）向上突破。

港股昨日偏弱，下跌股份數目較多，恒指成分股僅5隻股份上升，但單是騰訊（0700）、友邦（1299）及港交所（0388）便貢獻達163點，限制了恒指跌幅。港區國安法細節陸續出台，中央將在港設立國安公署，審案法官由特首指定，港資股受壓，地產收租股、本地銀行股等普遍跌1％至2％。

當全球股市累積如此大的升幅，主要股指高位受阻，資金積極炒落後，散戶大幅跑贏機構投資者，股神巴菲特又被嘲笑，傳統智慧就是股市快將見頂，或至少不值博。本欄此前也認為不要全倉出擊，合理水平約60％至70％，市場續升能夠參與，一旦回落也能更靈活部署。現在仍應該維持這個策略，核心持倉會是騰訊、中概股、納指、內地芯片股等。

經濟復蘇不如預期 舊經濟股危險

傳統舊經濟板塊，暫時表現會相對一般。無論是疫情第二波或只是短期確診數字回升，一個不得不接受的事實是疫情仍會持續一段時間，暑期跨境旅遊基本上泡湯，年底旺季能否出現也取決於疫苗進展。航空、酒店等旅遊相關行業仍難走出低谷，繼續要燒銀紙過活，而一些高頻數據也顯示歐美復蘇出現放緩。執筆時德國30年期國債收益率再度跌至負數，為5月以來首次。一旦貨幣寬鬆邊際效用減弱，配合經濟復蘇不如預期，處於反彈高位的舊經濟股就變得危險。市場流動性較大可能轉戰科技股，尤其是疫情受惠股。騰訊昨日再破頂，阿里健康（0241）上周五創歷史新高，眾安保險（6060）、金蝶（0268）、金軟（3888）都強勢。

新東方在線（1797）昨日跌4.9％，主因是阿里也進軍在線教育。SaaS概念大跌，主因是微盟（2013）此前的「刪庫案」昨日在上海開審。事件發生後，微盟曾宣布1.5億元賠償方案，但以集團號稱300萬名客戶，平均僅獲50元，因此很多客戶都不接受賠償。市場擔心微盟或要承擔巨額賠償，加上股價累積升幅驚人，出現不問價拋售。但中國傳統是「窮不與富鬥、富不與官爭」，小商戶要告贏大商家機會不會太高，就算勝訴，賠償也未必多。更重要是昨日成交量激增至2.8億股，回顧整個升浪都未曾如此暢旺，主要沽壓或許已得到釋放，短線表現未必太差。

趁中概電商股強勢 國美或突破區間再上

國美自從獲拼多多和京東（9618）買入換股債後，再加上炒作直播概念，國美股價一洗頹風大漲，由0.9元一度迫近1.5元。近期國美在1.3元至1.5元水平持續整固，大升過後沽壓並不沉重。在中概股、電商股強勢下，或有條件突破區間再上。但始終國美基本因素仍有待改善，只能看作小注投機買入。

[張兆聰 還看今朝]

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