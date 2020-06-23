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經濟
2020年6月23日星期二
技術取勝
投資策略
上市公司商會倡放寬增持限制 業界：無迫切性 僅少數公司受惠
商會成員多本地大孖沙 部分受「增購權」限制
金管局：百分百擔保貸款批出160億
5月基本通脹跌至1.9% 政府料續緩和
萬國數據傳來港第二上市籌78億
曹貴子串謀詐騙表證成立
港交所收報311.6元 創歷史新高 中概股回流與MSCI合推產品 中金看343元
李小加：今年本地IPO重要一年
基金公會：七成受訪者 未來一年投資港股
瑞信勝訴 可追回瑞幸逾25億債
微創醫療擬配售15.5億元新股
證監譴責國泰君安罰2520萬 涉反洗錢等多項失當 公司：內部已整改
Wirecard終認155億「或不存在」 股價昨開市5分鐘再急挫49%
憂疫情反彈 美股先跌後回穩
新加坡斥千億發展創新項目振經濟
陳茂峰：威權政治下港股A股化
張兆聰：波動市合短炒 小注博國美
金曹：特朗普選情落後 利港股反彈
薛偉傑：職業球賽閉門復賽 自製「噪音」添人氣
技術取勝：中糧肉食中線挑戰2.7元
I.T沈嘉偉去年酬金減逾半
中國A股股王 茅台市值超越工行
劉思明：新經濟概念不乏炒作趁低吸
周顯：飲食業最冷寒冬已過
湯文亮：做生意不能見小利而忘義
梁劉柔芬2.15億「首置」購富匯豪庭 國安法上月傳出後最大宗二手豪宅成交
碧濤閣4房海景戶9萬租出
景泰苑1房未補價465萬 3年半升逾倍
海日灣II周五開賣284伙 七成涉價單
上月中環甲廈空置率5% 海嘯後新高
莊士結志街舊樓 下月強拍 底價3.32億
技術取勝：中糧肉食中線挑戰2.7元
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【明報專訊】濰柴動力14.7元阻力待破（圖）
中國銀河或再闖降軌（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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上市公司商會倡放寬增持限制 業界：無迫切性 僅少數公司受惠
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