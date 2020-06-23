薛偉傑：職業球賽閉門復賽 自製「噪音」添人氣

率先在4月中復賽的台灣中華職棒，就使用了人形紙板和塑料假人來充當球迷，還有一組由5個機械人組成的樂團在看台上打鼓，以盡量模擬平日喧鬧的現場助威氣氛，讓球員找回以往比賽時的感覺。最近才復賽的德國甲組足球聯賽，就更加掌握和球迷互動的心理學，部分球隊讓球迷預先提交他們的相片，以製成人像紙板放置在觀眾席中。西甲和挪威科技公司VIZRT合作，對空蕩蕩的觀眾席「P圖」，讓直播或轉播時好像有觀眾一樣，可說各出其謀、絞盡腦汁。

「人工背景噪音」增轉播氣氛

為了不讓觀看直播的球迷感覺空虛失落，美國霍士電視台在5月26日直播德甲多特蒙特對拜仁慕尼黑的比賽時，首次加入「人工背景噪音」。之後，多家直播或轉播德甲足球、西甲足球、英超足球、韓國棒球及澳洲欖球比賽的機構都紛紛效法。NBC則在網站和應用程式上，讓觀眾選擇是否收聽人工背景噪音。英格蘭足球名宿、著名足球評述員連尼加曾經進行調查，有接近四分之三的觀眾表示，希望聽到人工背景噪音。

行內估計，北美四大賽事（美式足球NFL、籃球NBA、棒球MLB、冰球NHL）今年秋冬季都很可能會空場比賽，以及借助人工背景噪音來提升轉播效果。

說是人工背景噪音，其實不完全準確，因為那些背景噪音都是來自以往的錄音。德甲的轉播方是用以前比賽錄製的聲音，而西甲和英超用的背景噪音，是來自官方合作伙伴EA Sports製作的FIFA 20遊戲。EA由2014年就開始錄製英超各球隊的主場助威聲，為每支球隊建立其背景噪音庫，將聲音的起伏變化和場上形勢變化掛鈎。當出現入球、犯規、罰球、「影像輔助裁判」（VAR）或換人等情形時，轉播方的音效師就會插入事先準備的相應背景噪音，包括歌聲和噓聲，可說是運用大數據的極佳案例。

暫時來說，場上的球員是完全聽不到這些人工背景噪音。歐洲亦有小部分球迷對這種做法不太賣帳，12個歐洲國家的26個球迷組織曾經聯合發表公開信，批評「人工助陣技術」是對球迷的否定，只是為了取悅電視觀眾。這些球迷組織有失落感，強烈要求參與足球改革的討論。在這方面，德甲正考慮透過Zoom等軟件，即時收集部分球迷的真實聲音，加入比賽轉播的背景噪音。或許不用多久，電視轉播的背景噪音將真的來自球迷。

有網民更提出一個甚具創造力的多贏方案──聯賽主辦機構在球場內的每個座位都放置揚聲器，以及在網上出售「虛擬門票」，讓一些準備透過網絡觀看球賽的球迷事先認購。當球賽進行時，買了虛擬門票的球迷一面觀看比賽、一面吶喊，其聲音透過網絡傳送到球場內的座位播出，可以同時解決到多個問題。

售虛擬門票成另類參與方法

首先，球員聽到真實的球迷聲音，有助找回真實人群「觀戰」所帶來的刺激。第二，電視觀眾可以聽到真實的球迷聲音，而不是重播以往比賽收錄的聲音。第三，對於肯付錢購買虛擬門票的球迷來說，他們找到了另類的「現場參與方法」。更重要的是，聯賽主辦機構在毋須讓觀眾入場的情形下，仍然可以靠出售虛擬門票來創造收入。若再結合上述德甲球隊讓球迷提交相片以製成人像紙板放置在觀眾席，整套構思可說是十分完整。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]