金曹：特朗普選情落後 利港股反彈

料將出盡法寶刺激股市

特朗普上周六在俄克拉荷馬州塔爾薩巿舉行疫情爆發以來首場大型競選集會，可容納1.9萬人的場館只得三成入座率；有美國年輕網民表示，他們集體透過網上登記後不出席，令集會不能滿座。共和黨競選團隊形容，今次競選集會是徹底的災難。事件也反映11月的總統競選客觀環境對特朗普來說非常困難。現時民調網站顯示其支持率只有41%，就算特朗普自己最喜歡引用的Rasmuseen Report，支持率也只有47%，仍然落後對手拜登。聯儲局維持零息、無限額買債，甚至直接在二手市場購買企業債，又傳1萬億美元基建上馬，種種手段明顯有為選舉造勢的感覺。

6月19日是美國四期結算，統計過去10年數字，之後7個交易日港股偏軟，平均會有1.2%以上輕微跌幅。以24,100點為支持，估計6月期指結算應可穩守23,800點，活躍期權PUT 6月及7月也是部署在24,000點、CALL 6月分佈在24,600至25,000點、7月則是25,000至26,000點，盤路顯示6月守在50日總約24,110點、向250天線26,210點推進。

港交所一年可見333元

有一種說法，美國封殺華為難以成功，因會有更多美資公司在國外成立公司與華為合作，畢竟中國每年2000多億美元的芯片入口，吸引力巨大。

上周末已傳出英國批准華為設立芯片開發研究公司，及不排除華為參與非核心5G基建。美國國會恐嚇將在美上市的中國公司在美國交易所除牌，以政治掛帥，長遠削弱美國累積多年作為資本自由市場大國的地位。

預期大型IPO交易仍在醞釀之中，港交所（0388）除了直接受惠於IPO的一次過上市費用，自阿里巴巴（9988）來港第二上市之後，每日成交額也見上升，估計具備市場地位或規模的內地企業會陸續來港第二上市，以迴避突然被美國除牌，或資產被凍結及債券被迫贖回的風險。港交所過去10日的歷史波幅是25.3％，期指莊家開出的引伸波幅是27.7％。以50天平均線作266.6元作中軸，只要大市成交維持在50天平均約1150億元，估計在預期成交量持續增加，一年預期可見約25%升幅=266.6×1.25 =333元。回調到250天平均約252元將是最重要支持。港交所行政總裁李小加在一個投資會議上表示，內地和香港股市互惠互利，內地市場進一步優化同開放，香港亦享有不同發展機遇，他相信，近期在香港上市的內地大型科技股將可獲納入互聯互通，但未有提及具體時間。但消息可令港交所穩固其作為引進外資到內地資本市場的橋樑角色。

[金曹 期權制勝]