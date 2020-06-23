經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：威權政治下港股A股化

【明報專訊】政府放寬限聚令，即時有人搞飯局。一班老友久別重逢，雖未至於恍如隔世，但有人間何世之嘆。從反送中運動、新冠肺炎到港區國安法，大家議論紛紛，意見多多。今天的香港，面貌愈來愈陌生，大家需要適應「新常態」，重新認識中國特色的一國兩制新香港。

大家需適應新常態新香港

老友A君是退休高官，認為特區政府已經把香港管治權拱手相讓，乖乖聽命北京，這是違反鄧小平一國兩制的原意。個多月來，從特首至三司長十三局長，說話語氣和用詞，完全是大陸一套，驟聽還以為是廣東省地方官員在訓示老百姓。B君笑言，在中華人民共和國土地上，只有澳門是一國兩制成功例子。香港只是重蹈1950年代的西藏經歷。

B君在大陸經商多年，今天雖然退隱江湖，仍是同儕的中國通。B君勸A君不用揪心（多麼大陸詞語），香港返送中運動，規模之大、破壞之多、影響之廣，大出中央政府意料之外。區議會一役，建制大敗而事前情報不覺，更是敲響管治警號。中國政府要香港長治久安，穩定壓倒一切，很自然就用他們最熟悉的管治方法，實行威權統治，統戰退出舞台。自從兩辦（中聯辦和港澳辦）換了領導，不但收緊香港政治自由空間，建制中人更必須緊跟中央政策，嚴格執行中央指示，不得有自由意志，正如林彪同志所言：「理解的要執行、不理解的也要執行，在執行中加深理解。」

老友們最關心的，莫過於港區國安法。C君質問我，為什麼支持國安法。我大叫冤枉，我不群不黨、不黃不藍，我只是說北京是經過計算才推國安法，不怕西方國家聯手抵制。這是簡單的博弈論分析。

中央政府插手香港事務，底線是不違反一國兩制：維持香港資本主義、保持習慣法法制。其他的都大有彈性。在北京政府眼裏，三權分立、公平選舉、各種自由權利，都不是一國兩制的必須條件，都有操作空間。

資訊不對稱 價格扭曲將惡化

今天香港這個所謂國際金融中心，主要參與者是中資機構、企業或個人，只要政策不嚇怕這些持份者，香港角色不變。外資是否因香港變質而離去，對香港經濟及金融中心地位影響很小。香港法制差不過大陸，外資要賺人民幣，仍要在北上廣深成立公司發展業務。北京政府決定在香港實行威權統治，有恃無恐，並非無因。

香港市場大陸化，市場沒有量的變化，但會有質的變化。自由受制的市場，資訊不對稱現象會更明顯，資產價格扭曲及波動較大、交易成本（不是直接的交易費用）較高、交易效率（不是頻率）較低、投資者保障較差。簡而言之，香港市場A股化，市場雖然活躍、但結構問題叢生，退化（regression）是必然的。But Who Cares？

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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