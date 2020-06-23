新加坡斥千億發展創新項目振經濟

1112億支持生物醫學人工智能

王瑞杰又表示，在新冠肺炎疫情的影響下，包括新加坡以內的所有國家都有提供即時的協助以作緩衝，但新加坡政府比其他國家做得更多，會為所有人提供跳板（springboard），讓他們能夠回復以前的水平，甚至反彈得更高。王瑞杰表示，新加坡政府盡力令可行的企業繼續運作，並留住工人以維持其生計。他強調，這次是政府首次向自僱工人提供現金資助，而政府別無選擇，因為新加坡是世界其中一個最依賴出口的經濟體，若出口企業倒閉，新加坡亦會面臨窘境。王瑞杰表示，新加坡第一季的就業人數創下有史以來最大的下跌，因此政府最逼切的任務便是要創造大量就業機會，而他稱政府官員已經承諾創造10萬個工作及培訓機會，以協助業界並減輕疫情的打擊。

（綜合報道）

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