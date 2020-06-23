經濟
國際金融

新加坡斥千億發展創新項目振經濟

【明報專訊】彭博社報道表示，新加坡將在新冠病毒肺炎疫情後斥巨資發展創新項目，並有望協助新加坡經濟從蕭條中反彈。新加坡副總理兼財政部長王瑞杰（ Heng Swee Keat）在報道中稱，新加坡政府將撥出超過200億坡元（約1112億港元）用於支持「高影響力領域（high impact areas）」的研發，當中包括健康、生物醫學、氣候轉變以及人工智能等，該計劃目前處於最終確定的階段。

1112億支持生物醫學人工智能

王瑞杰又表示，在新冠肺炎疫情的影響下，包括新加坡以內的所有國家都有提供即時的協助以作緩衝，但新加坡政府比其他國家做得更多，會為所有人提供跳板（springboard），讓他們能夠回復以前的水平，甚至反彈得更高。王瑞杰表示，新加坡政府盡力令可行的企業繼續運作，並留住工人以維持其生計。他強調，這次是政府首次向自僱工人提供現金資助，而政府別無選擇，因為新加坡是世界其中一個最依賴出口的經濟體，若出口企業倒閉，新加坡亦會面臨窘境。王瑞杰表示，新加坡第一季的就業人數創下有史以來最大的下跌，因此政府最逼切的任務便是要創造大量就業機會，而他稱政府官員已經承諾創造10萬個工作及培訓機會，以協助業界並減輕疫情的打擊。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

上市公司商會倡放寬增持限制 業界：無迫切性 僅少數公司受惠
上市公司商會倡放寬增持限制 業界：無迫切性 僅少數公司受惠
商會成員多本地大孖沙 部分受「增購權」限制
商會成員多本地大孖沙 部分受「增購權」限制
金管局：百分百擔保貸款批出160億
金管局：百分百擔保貸款批出160億
5月基本通脹跌至1.9% 政府料續緩和
5月基本通脹跌至1.9% 政府料續緩和
萬國數據傳來港第二上市籌78億
萬國數據傳來港第二上市籌78億
曹貴子串謀詐騙表證成立
曹貴子串謀詐騙表證成立
港交所收報311.6元 創歷史新高 中概股回流與MSCI合推產品 中金看343元
港交所收報311.6元 創歷史新高 中概股回流與MSCI合推產品 中金看343元
李小加：今年本地IPO重要一年
李小加：今年本地IPO重要一年
基金公會：七成受訪者 未來一年投資港股
基金公會：七成受訪者 未來一年投資港股
瑞信勝訴 可追回瑞幸逾25億債
瑞信勝訴 可追回瑞幸逾25億債
微創醫療擬配售15.5億元新股
微創醫療擬配售15.5億元新股
證監譴責國泰君安罰2520萬 涉反洗錢等多項失當 公司：內部已整改
證監譴責國泰君安罰2520萬 涉反洗錢等多項失當 公司：內部已整改
Wirecard終認155億「或不存在」 股價昨開市5分鐘再急挫49%
Wirecard終認155億「或不存在」 股價昨開市5分鐘再急挫49%
憂疫情反彈 美股先跌後回穩
憂疫情反彈 美股先跌後回穩
陳茂峰：威權政治下港股A股化
陳茂峰：威權政治下港股A股化
張兆聰：波動市合短炒 小注博國美
張兆聰：波動市合短炒 小注博國美
金曹：特朗普選情落後 利港股反彈
金曹：特朗普選情落後 利港股反彈
薛偉傑：職業球賽閉門復賽 自製「噪音」添人氣
薛偉傑：職業球賽閉門復賽 自製「噪音」添人氣
技術取勝：中糧肉食中線挑戰2.7元
技術取勝：中糧肉食中線挑戰2.7元
I.T沈嘉偉去年酬金減逾半
I.T沈嘉偉去年酬金減逾半
中國A股股王 茅台市值超越工行
中國A股股王 茅台市值超越工行
劉思明：新經濟概念不乏炒作趁低吸
劉思明：新經濟概念不乏炒作趁低吸
周顯：飲食業最冷寒冬已過
周顯：飲食業最冷寒冬已過
湯文亮：做生意不能見小利而忘義
湯文亮：做生意不能見小利而忘義
梁劉柔芬2.15億「首置」購富匯豪庭 國安法上月傳出後最大宗二手豪宅成交
梁劉柔芬2.15億「首置」購富匯豪庭 國安法上月傳出後最大宗二手豪宅成交
碧濤閣4房海景戶9萬租出
碧濤閣4房海景戶9萬租出
景泰苑1房未補價465萬 3年半升逾倍
景泰苑1房未補價465萬 3年半升逾倍
海日灣II周五開賣284伙 七成涉價單
海日灣II周五開賣284伙 七成涉價單
上月中環甲廈空置率5% 海嘯後新高
上月中環甲廈空置率5% 海嘯後新高
莊士結志街舊樓 下月強拍 底價3.32億
莊士結志街舊樓 下月強拍 底價3.32億