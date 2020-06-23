憂疫情反彈 美股先跌後回穩

金價一度升穿1760美元

新冠肺炎新增病例上升的同時，股市未有急劇調整，安本標準投資管理現金經理James Athey認為，即使疫情重燃，但市場並不相信會有嚴厲的封城措施。市場亦廣泛地認為，聯儲局不會讓風險資產下跌太多。

市場避險情緒上升，黃金昨日繼續做好，一度升穿每盎司1760美元，截至昨晚11時報每盎司1751美元，升0.4%，接近2012年時的高位1796美元進發。美匯指數下跌0.55點，報97.08。

美國航空開市前發出公告，宣布將透過公開發售新股、可換股債券和貸款，籌集35億美元（約271.25億港元）資金，股價開市前最多急跌9.1%，截至晚上11時報14.91美元，跌6.63%。聯合航空跌3.04%，西南航空跌1.51%。

美國航空宣布，將公開發售7.5億美元新股，以及在2025年到期的7.5億美元的可換股債券，美航將按承銷商需求，可額外再發行合共2.5億美元的新股和可換股債券。同時美航宣布將會發行15億美元在2025年到期的票據，以及在票據完成發行時簽訂一筆在2024年到期的5億美元貸款。除了美國航空外，西南航空也在4月份通過公開發售股票集資約40億美元，同時發行20億美元，在2025年到期的可轉換債券，聯合航空亦配股集資逾10億美元。

（綜合報道）

[國際金融]