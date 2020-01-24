Wirecard終認155億「或不存在」 股價昨開市5分鐘再急挫49%

Wirecard股價昨日再跌四成，3個交易日累計跌近九成，導致這家企業的市值由最高峰達千億港元跌至百多億港元。另外，市場關注Wirecard能否與多家銀行達成共識，以換取延長貸款信貸額度。

德金融監管局：事件可恥

Wirecard昨日同時宣布，撤回較早前發布的2019年全年及今年第一季的業績，並表示公司先前就處理20億美元交易的第三方描述並不正確。在過去18個月中，《金融時報》多次報道指控Wirecard涉嫌利用偽造合約等手段，試圖誇大營收數字。Wirecard隨後更委託畢馬威（KPMG）做獨立調查，不過在今年4月公布的調查結果仍未能釋除市場疑慮。另一會計師事務所安永則在上周表示，無法確認Wirecard所指20億美元（約165億港元）現金的蹤影。消息傳出後，其股價在3個交易日內累計跌87%，昨日於法蘭克福證券交易所開市後5分鐘內急挫49%。德國金融監管局（Bafin）總裁Felix Hufeld形容事件是一場徹底的災難，並指發生這類事件是可恥。

貸款銀行包括中行農行

除此之外，市場關注一旦Wirecard未能與多家銀行達成共識，約20億歐元（約174億港元）的貸款或被終止。分析認為，Wirecard失蹤的20億美元現金或會引發債務違約，並容許債權人撤回信用額度。

由於Wirecard一直推遲公布業績，公司上周警告涉資20億歐元的貸款或會被終止，不過稱正與貸款銀行進行建設性討論，期望可推遲限期至本月底。據彭博社統計，Wirecard約有17.5億歐元循環貸款仍未償還，有份提供貸款的銀行包括中國銀行（3988）、中國農業銀行（1288）及花旗銀行（見表）。彭博社引述知情人士稱，大多數洽談中的銀行傾向於延長還款期，以評估違約對其資產負債表的潛在影響，不過根據德國法律，過度延長還款期或會被視為拖延破產程序，屬違法行為。

辭職CEO持股7% 遭強制平倉

彭博社昨同時表示，於上周五辭職的行政總裁布勞恩（Markus Braun）所持的大部分股份被強制平倉。布勞恩持有Wirecard共7%的股份，是公司最大股東，而當時他為了收購相關股份，以股份價值作擔保，向銀行貸款約1.5億歐元。

（綜合報道）

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