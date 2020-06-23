瑞信勝訴 可追回瑞幸逾25億債

法官頒令陸正耀及姐兩基金清盤

陸正耀因保證金貸款違約，拖欠包括瑞信、摩根士丹利及海通國際等機構共3.24億美元而遭入稟追債。兩個基金曾申請通過再融資或出售資產以償還債務，但均遭法院駁回，法官指沒有可信的證據表明兩個基金能在合理時間內償還債務。法官頒令，將由陸正耀家族信託控制的基金Primus Investments Fund，以及據指是陸正耀姐姐Sunying Wong控制的基金Mayer Investments Fund勒令清盤，並指此兩個實體均持有瑞幸的股份，並由陸正耀家族實控。此前，在神州優車的財報中顯示，Sunying Wong為陸正耀的姐姐。

7月5日股東會 表決罷免董事

兩個基金均持有瑞幸咖啡股份，其中Primus Investments Fund持有約1.31億股瑞幸咖啡B股，必須在兩個工作天內轉移至畢馬威會計師事務所進行清算，按瑞幸股價3.82美元計算，這批股票僅值約6300萬美元（約4.9億港元）；Mayer Investments Fund持有瑞幸約1.97億股B股，但已全數用於擔保貸款。

瑞幸將在7月5日舉行特別股東大會，表決是否罷免包括陸正耀在內的多名董事，並將任命兩名新的獨立董事。