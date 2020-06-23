基金公會：七成受訪者 未來一年投資港股

六成人指中美關係影響意欲

儘管大多數受訪者都對未來經濟感到不安，並受不少事件影響投資意欲，但香港投資基金公會投資基金委員會主席鄒建雄引述數據指出，有71%的受訪者將會在未來一年投資港股，反映受訪者雖然對現時狀况感到悲觀，但仍會「睇準機會入市」。調查又指出，受訪者未來一年最想投資環球市場，鄒建雄表示，大多數人在10年前都會選擇投資較為熟悉的香港市場，但近來不少人都會選擇投資環球市場，以免投資過度集中於同一個地方。該委員會副主席吳家俐補充，這情况尤其出現在較年長的投資者上，他們會選擇投資環球市場以分散投資風險。

吳家俐表示，年長投資者的風險胃納程度比年輕投資者高，因為他們的投資年期較長，同時資產亦較多，使他們承受風險的能力更高。吳家俐又稱，受訪者現時較少留意銀行、公用等板塊，取而代之的是醫療和生物科技以及科技板塊。是次調查在五月中訪問了710位介乎25至65歲的本地投資者，他們的月薪和流動資產分別由3萬和50萬元起。