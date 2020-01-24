經濟

李小加：今年本地IPO重要一年

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁李小加昨日出席彭博全球投資峰會表示，鑑於許多大型本地IPO交易正在醞釀之中，2020年無論如何都將成為重要一年。李小加又稱，內地和香港股市互惠互利，內地市場進一步開放不意味香港會失去吸引力，反而是擁有更多不同的機會，只要香港可以保持競爭優勢，仍將是中國最具國際性的市場，不會成為另一個上海，上海科創板也不會搶去香港新股市場。

指港區國安法 短期必有焦慮

對於港區國安法，李小加表示，短期焦慮勢必會有，但長期影響有限，並補充指香港仍然在一國兩制之下，符合中國的長遠利益。如果能盡快向市場解說國安法如何在港實施，可以有助市場減低憂慮。

至於中概股回流香港上市，李小加強調，香港不希望不符合標準、有問題而被美國除牌的企業來港上市，亦相信美國不會單純因為是中國公司便要求企業除牌。至於質素好的企業回流來港上市，相信是美國的市場環境未能帶來足夠信心，不論是首次或是第二上市，港交所亦歡迎。李小加又認為，像瑞幸造假事件，「壞蘋果」在任何時間及地區都會出現，重要的是監管機構不會被有關企業愚弄。

另外，特首林鄭月娥於財新夏季峰會上表示，港府來年將積極推動將交易所買賣基金（ETF）納入深港通，又會加強推動建立跨境理財通機制，並擴大針對香港居民在內地開設個人銀行帳戶的試點計劃。

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