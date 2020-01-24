港交所收報311.6元 創歷史新高 中概股回流與MSCI合推產品 中金看343元

明報記者 陳子凌

市場憂慮美國疫情反彈，而中美角力持續，加上港區國安法於周末有新進展，恒指昨日於10天線（24,511.11點）爭持，低開115點後最多曾挫252點，收市跌132點或0.54%，報24,511.34點，略高於10天線，成交金額1195億元，較上日減少21.05%，是2020年6月17日的1042.42億元成交後最少；國指跌95點或0.96%，報9879點。北水合計淨流入21.73億元，較上日減少33.03%，連續第17日流入。

前兩次升越300元後短時間驟跌

雖然大部分藍籌下跌，但個別逆市上升，尤其是港交所昨日破頂，曾高見312元，收報311.6元歷史新高，升3.7%，為升幅最大藍籌。這亦是港交所自2000年上市以來，第三次收市價在300元以上，上兩次分別是2015年及2018年。然而過去兩次港交所升穿300元往往都是港股見頂之時，300元水平不單曇花一現，大市更短時間內驟跌，有如「魔咒」一般（見圖）。

中金預計今年日均成交量達1200億

中金看好港交所愈升愈有，其報告指出，港交所將持續受惠於三大原因，包括港股交易活躍、中概股來港第二上市進程超出市場預期，以及即將推出的MSCI亞洲及新興市場衍生品等新產品。

中金認為，年初以來港股日均交易額已達1170億元，預計今年日均成交量可增至1200億元，而港交所明年盈利將獲得MSCI產品的貢獻，因此上調今明兩年港交所盈利預測6%，分別達到109億元及129億元，目標價亦上調8%至343元，維持「跑贏行業」評級，惟要注意的是管理層人事變動會否超出預期。

植耀輝：可待回落至290元吸納

耀才證券研究部總監植耀輝認為，港交所這一輪升勢，主要反映投資者看好中概股回歸會刺激交投，近期大市成交維持過千億正正反映有關憧憬；不過股價近期升得有點過度，加上市場氣氛變化對其股價亦有影響，有機會出現高位回調並回落至300元以下，如未持貨可於回至290元附近再作考慮。