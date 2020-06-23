萬國數據傳來港第二上市籌78億

兩度遭沽空機構狙擊

萬國數據創立於2001年，公司主要在北京、上海和廣州等主要城市開發和營運數據中心。客戶包括互聯網公司、金融機構、電訊運營商、IT服務供應商以及其他本地和跨國企業。雖然疫情衝擊內地經濟，但萬國數據今年首季收入按年升39.1%至1.75億美元（約13.65億港元）。

萬國數據在2016年赴美上市，股價年初至今以來上漲了近46%，市值約114億美元（約889億港元）。然而集團近年兩度遭沽空機構狙擊，2018年殺人鯨資本（Blue Orca Capital）曾發表報告炮轟公司背負龐大的債務，指萬國數據透過舉債收購數據中心，讓內部人士獲益，其後萬國數據發稿澄清，並獲主要股東支持，股價隨即反彈。今年3月底，再遭美國沽空機構J Capital Research（JCAP）發表報告唱淡，指萬國數據財務手段造假，虛增至少25%的收入，炮轟集團透過空轉負債、資本開支，實際卻沒有投入營運，但公司股價卻未受影響。