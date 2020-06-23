經濟

5月基本通脹跌至1.9% 政府料續緩和

【明報專訊】本港經濟持續下滑，通脹亦按月放緩。政府統計處公布，今年5月份的消費物價指數按年上升1.5%，較4月份的相應升幅1.9%為低，剔除所有一筆過紓困措施的影響，5月份基本通脹率為1.9%，低於4月份的2.3%。政府表示，5月份升幅放緩主要是由於豬肉及新鮮蔬菜價格，以及私人房屋租金升幅收窄所致。

豬肉蔬菜租金升幅收窄

政府發言人指出，豬肉價格自去年5月起急升的影響開始減退，因此基本食品價格的按年升幅收窄，而多個其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力亦有所緩和。展望將來，當局認為因經濟情况欠佳料外圍和本地價格壓力會進一步減退，加上食品通脹在高基數下將得以顯著紓緩，短期內通脹應會持續緩和。發言人又指出，政府會繼續密切留意通脹情况，尤其是對於低收入人士的影響。

水電燃氣按年跌近兩成

據統計處資料顯示，各類綜合消費物價指數組成項目中，部分消費類別價格在5月份錄得按年升幅，當中以食品（不包括外出用膳）升11%升幅最大，其次雜項物品、住屋及外出用膳分別上升2.9%、1.6%及1.4%，而雜項服務及交通亦分別升0.7%及0.6%；反之，錄得按年跌幅的類別包括電力、燃氣及水跌19.4%，其次為衣履及耐用物品，分別跌5.4%及2.8%，至於煙酒方面則按年維持不變。

相關字詞﹕低收入人士 紓困措施 經濟 政府發言人 租金 豬肉 消費物價指數 基本通脹率 通脹 政府統計處

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