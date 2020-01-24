經濟

金管局：百分百擔保貸款批出160億

【明報專訊】政府早前推出百分百擔保特惠貸款，紓緩受疫情影響企業的現金流，金管局總裁余偉文昨日在《匯思》撰文，表示自4月20日推出至昨日，按證公司從銀行共收到8600宗申請，涉資約160億元。若申請文件齊備，則可於3日內批出貸款，現時約六成申請是在即日批出。

六成申請即日批出

余偉文表示，因為百分百擔保特惠貸款的資金並非由銀行，而是由按證公司提供，因此銀行審批只會着重借款企業是否符合申請條件，而非單純從商業考慮，亦毋須顧慮索償的問題，因此審批非常快捷。

不過，余偉文指出，按證公司和銀行在短時間內收到大量的擔保貸款申請，審批工作絕不容易，他們審批時已靈活處理部分企業的特別情况。例如，有個別企業無法出示強積金的供款證明，難以評估其僱員薪金的開支以至可借貸的金額，按證公司留意到有關情况後，便主動考慮以銀行的支薪紀錄代替，或由僱員簽署的收據代替。

八九成擔保貸款

上市公司可申請

此外，因為有企業不少的銀行入帳紀錄是股東自行注入的資金，並非從業務銷售所得，因此審批時需主動翻查和核對，使合資格的企業能獲得貸款。

至於原有的八成及九成擔保貸款，余偉文表示，今年首5個月合共批出超過2100宗申請，金額逾61億元，批出申請宗數比去年同期上升接近一倍。自5月底開始，八成和九成擔保產品的貸款上限已分別由1500萬元和600萬元，進一步提高至1800萬元和800萬元，並將申請資格擴展至本港上市企業，為期一年，他期望措施可助更多企業渡過難關。

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