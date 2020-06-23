上市公司商會倡放寬增持限制 業界：無迫切性 僅少數公司受惠

明報記者 馬迪帆

根據本港《收購守則》，持股介乎30%至50%的上市公司大股東每年受限於2%的增持限制，若超過此限制，便將觸發全面收購（見表）。黃桂林表示，解除股東增持限制可穩定股價，他指本地上市公司大股東多是扎根香港的大家族，允許其增持亦可提振市場對香港的信心。他強調，希望條例可面向所有上市公司放寬，同時否認建議是受部分「大孖沙」推動。根據本報統計，若規例獲寬免，部分華資發展商有望受惠，如新地（0016）郭氏家族、長和系李嘉誠家族等，現時其增持均受2%「自由增購權」限制（見副稿）。

黃桂林：可設禁售期控風險

黃桂林承認，2%增購上限一旦獲寬免，部分「細價股」大股東或會囤積股票，減低市場流動性。他表示，屆時證監會可因應情况，增加目前至少25%的公眾持股量要求，加上提升對披露的要求，認為不會造成太大問題。他又表示，為控制風險，條例放寬後，可針對大股東設下相應的禁售期，禁止其在6至12個月內出售股份。

自今年4月起，本地市場便開始有聲音提出望可放寬制度，允許大股東增持，提振散戶信心。本港經歷多次重大金融危機，根據證監會提供的資料，1987年香港股災時，「自由增購權」限制曾得到放寬，惟隨後遭到市場廣泛批評。至2008年，證監會收購委員會便引述前例，指儘管股價大跌，市場仍能正常運作，反對再度放寬此限制。黃桂林對此表示，現時的情况較金融海嘯期已經不同，有國安法、美國大選加上新冠疫情，令本港前景格外不確定。

專家：想取「便利通道」

宏高證券投資經理梁杰文認為，若取消規例，對港股市場可起到的整體作用不大，因多數大股東持股已經超過五成，而觸發「自由增購權」上限的情况實際亦不多。他表示，見不到需要修改規例的迫切性，為保障小股東利益，證監會也未必會採納建議。實際上，透過向股東提出部分要約，亦可以增購股份，而毋須觸發全面收購。梁杰文表示，上述做法仍要處理手續及準備資金，相信部分大股東本次推動建議，是想直接爭取「便利通道」。