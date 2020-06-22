港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長

明報記者 黃清瑤

陸劍平引述報告指，在六個國家或地區之中，美國的得分中位數為83分，為得分較高的國家，反映當地退休準備進度良好，退休儲蓄足以支付退休後的基本生活開支，但不包括非必要開支如旅行、消費娛樂等等。在香港，一共訪問2100名受訪者，當中有接近四成人得分低於65分，屬於極度需要改善，亦意味目前準備不足將影響退休生活。其餘有18%及14%人士屬於需要積極改善及進度良好，另外31%人士進度理想，分數高於95分或以上。

香港人預期退休年齡為60歲，目前儲蓄比率中位數為19%，屬調查中儲蓄比率較高的地區。 雖然儲蓄比率高，但其實是反映政府退休保障不足，以致市民提高儲蓄為退休準備。在外國，當地國民每月需繳付較高的社會保障，相反本港每月強積金供款，僅為月入的5%、上限為1500元。

相比起新加坡，僱主及僱員的強制供款比率為37%，香港供款比率實在少得可憐。他坦言，目前社會對於強積金供款比率仍有爭議，但長遠而言提升供款比率為大方向。

研究又發現香港年輕一代的得分較年長一族高，如平均月入介乎2萬至2.99萬元的80後，得分為98分，屬表現最好的一群。90後及80後現時的退休儲備中位數分別為40.9萬及89萬元，由於仍有較長的投資年期，故得分相信較高。雖然60後及50後的每月儲蓄率分別達21%及20%，但由於他們距離退休的時間較短，累積退休儲備的潛在增幅也相對有限，預計部分人於退休後將面臨財務困難。

定時檢閱資產配置 長者宜選低風險類別

對於不同年齡階層，陸劍平有三項退休準備建議。第一，是增加退休儲蓄，不計及強積金供款，港人平均儲蓄率為稅前年薪的19%，如能額外增加1個百分點至20%，退休準備度將會大大提升。除此之外，市場上有不同的產品可有效增加退休儲蓄如可扣稅自願性供款（TVC）及其他儲蓄型投資產品。

第二是檢閱資產配置，調查發現有部分港人的資產配置過於進取或保守，如有近五成年輕人僅將小於25%資產配置於任何股票組合，同時亦有22%年長人士將75%資產配置於股票組合當中。股票波動性較大，屬高風險投資，道理上年輕人應大比例分配股票，較小比例配置於保守資產上。相反年長人士應大比例分配於低風險投資類別如貨幣基金等。第三，是延遲退休年齡至65歲，在調查中發現，不少受訪者認為理想的退休年齡的中位數為63歲，如延遲退休都有助提升退休準備度。

年輕一代宜盡早部署 建多元化投資組合

針對80後及90後的退休建議，他認為這兩類人士應善用時間優勢，盡早部署退休生活，包括提高儲蓄比率及投資一些進取資產，同時要建立多元化的投資組合。對於70後人士，他建議應開始減少非必要開支及增加儲蓄率。至於50後及60後人士，鑒於距離退休時間較短，目前或應考慮如何增加收入來源及儲蓄，如退休後有可能面臨經濟問題，應規劃退休後尋找兼職工作。

[退休綢繆]