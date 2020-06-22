經濟
退休綢繆

財富管理

港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長

【明報專訊】富達公布一項退休研究報告，訪問了1.4萬名人士，遍及香港、英國、日本、德國、美國及加拿大6個地方。當中指出香港人雖然有儲蓄習慣，而儲蓄比率亦較其他地區高，惟對退休準備依然不足，尤其是50後及60後群組。因此富達國際香港業務總監陸劍平建議，有需要人士或要延遲退休年齡及加大儲蓄額，以迎接退休生活。

明報記者 黃清瑤

陸劍平引述報告指，在六個國家或地區之中，美國的得分中位數為83分，為得分較高的國家，反映當地退休準備進度良好，退休儲蓄足以支付退休後的基本生活開支，但不包括非必要開支如旅行、消費娛樂等等。在香港，一共訪問2100名受訪者，當中有接近四成人得分低於65分，屬於極度需要改善，亦意味目前準備不足將影響退休生活。其餘有18%及14%人士屬於需要積極改善及進度良好，另外31%人士進度理想，分數高於95分或以上。

香港人預期退休年齡為60歲，目前儲蓄比率中位數為19%，屬調查中儲蓄比率較高的地區。 雖然儲蓄比率高，但其實是反映政府退休保障不足，以致市民提高儲蓄為退休準備。在外國，當地國民每月需繳付較高的社會保障，相反本港每月強積金供款，僅為月入的5%、上限為1500元。

相比起新加坡，僱主及僱員的強制供款比率為37%，香港供款比率實在少得可憐。他坦言，目前社會對於強積金供款比率仍有爭議，但長遠而言提升供款比率為大方向。

研究又發現香港年輕一代的得分較年長一族高，如平均月入介乎2萬至2.99萬元的80後，得分為98分，屬表現最好的一群。90後及80後現時的退休儲備中位數分別為40.9萬及89萬元，由於仍有較長的投資年期，故得分相信較高。雖然60後及50後的每月儲蓄率分別達21%及20%，但由於他們距離退休的時間較短，累積退休儲備的潛在增幅也相對有限，預計部分人於退休後將面臨財務困難。

定時檢閱資產配置 長者宜選低風險類別

對於不同年齡階層，陸劍平有三項退休準備建議。第一，是增加退休儲蓄，不計及強積金供款，港人平均儲蓄率為稅前年薪的19%，如能額外增加1個百分點至20%，退休準備度將會大大提升。除此之外，市場上有不同的產品可有效增加退休儲蓄如可扣稅自願性供款（TVC）及其他儲蓄型投資產品。

第二是檢閱資產配置，調查發現有部分港人的資產配置過於進取或保守，如有近五成年輕人僅將小於25%資產配置於任何股票組合，同時亦有22%年長人士將75%資產配置於股票組合當中。股票波動性較大，屬高風險投資，道理上年輕人應大比例分配股票，較小比例配置於保守資產上。相反年長人士應大比例分配於低風險投資類別如貨幣基金等。第三，是延遲退休年齡至65歲，在調查中發現，不少受訪者認為理想的退休年齡的中位數為63歲，如延遲退休都有助提升退休準備度。

年輕一代宜盡早部署 建多元化投資組合

針對80後及90後的退休建議，他認為這兩類人士應善用時間優勢，盡早部署退休生活，包括提高儲蓄比率及投資一些進取資產，同時要建立多元化的投資組合。對於70後人士，他建議應開始減少非必要開支及增加儲蓄率。至於50後及60後人士，鑒於距離退休時間較短，目前或應考慮如何增加收入來源及儲蓄，如退休後有可能面臨經濟問題，應規劃退休後尋找兼職工作。

[退休綢繆]

相關字詞﹕退休保障 富達 可扣稅自願性供款

上 / 下一篇新聞

中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代　　
財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代　　
8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多
8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多
港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款
港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款
瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股
瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股
貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材
貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材
未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機
未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機
唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務
唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務
光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿
光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿
平台整合通訊軟件 助提高營運效率
平台整合通訊軟件 助提高營運效率
兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣
兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣
國家聯合爭取復牌 納子企管理權
國家聯合爭取復牌 納子企管理權
智能洗手機用紫外光 為清潔打分
智能洗手機用紫外光 為清潔打分
採用NVIDIA套件 提高性價比
採用NVIDIA套件 提高性價比
張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急
鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：業績勝預期 石藥購25170
金子：業績勝預期 石藥購25170
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
蔡金強：做大事惜身 見小利忘義
蔡金強：做大事惜身 見小利忘義
陳大為：當我們的工作變成消費
陳大為：當我們的工作變成消費
謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？
謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？
政府派錢 各銀行出招吸客
政府派錢 各銀行出招吸客
沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈
沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈
陸振輝：退休要學蘇東坡
陸振輝：退休要學蘇東坡
陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意
陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意
陸振球：港區國安法與投資部署
陸振球：港區國安法與投資部署
林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低
林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低
技術取勝：新世界升穿100天線
技術取勝：新世界升穿100天線
李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富
李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富
潘迪藍：美國消費似已觸底回升
潘迪藍：美國消費似已觸底回升
蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元
蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元
李順威：散戶湧美股 盲拳打死老師父
李順威：散戶湧美股 盲拳打死老師父
朗豪坊Market Place翻新 走時尚農舍風
朗豪坊Market Place翻新 走時尚農舍風
劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小
劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小
何啟聰：618銷售報捷 Call京東阿里
何啟聰：618銷售報捷 Call京東阿里
瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101
瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101
摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點
摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點
周顯：貿易戰下中芯想窮都難
周顯：貿易戰下中芯想窮都難
何國良：央行由平衡器變成推動器
何國良：央行由平衡器變成推動器
何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環
何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環
王弼：買美股絕非「冇有怕」
王弼：買美股絕非「冇有怕」
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
湯文亮：淡市唱好 好市唱淡
湯文亮：淡市唱好 好市唱淡
陳永傑：美超低息格局不變
陳永傑：美超低息格局不變
廖偉強：做好本分就有生存空間
廖偉強：做好本分就有生存空間
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節
十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節
領都3房918萬沽 7年升近五成
領都3房918萬沽 7年升近五成
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
Wetland 2期 濕地公園為伴
Wetland 2期 濕地公園為伴
綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高
綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高