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綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高

【明報專訊】雖然「港區國安法」為香港前景增添不明朗，但樓市交投依然活躍，其中荃灣老牌屋苑綠楊新邨本月錄4宗成交，而4月和5月各錄9宗成交，為屋苑一年來最多，5月的平均成交呎價亦回升至1.5萬元，本月更直逼1.6萬元水平，創一年新高。

明報記者 黃逸沂

因4月起疫情紓緩，中原地產高級分區營業經理林經略表示，綠楊新邨近月成交量已逐漸回升，但受「港區國安法」及盤源不多影響，屋苑本月成交量較上月同期回落，料本月全月成交量比上月下跌，惟平均呎價仍能維持約1.6萬元水平。此外，綠楊新邨近日亦錄得2房高價成交，位於R座中高層4室，實用475方呎，附連裝修，實呎約1.62萬元，以770萬元易手，追平屋苑去年8月以770萬元所創下屋苑2房最高成交價紀錄。

李秀恒2380萬沽太古城3房

上月樓市氣氛好轉，有名人趁機沽貨套現。土地註冊處資料顯示，鰂魚涌太古城綠楊閣高層B室，實用1015方呎，屬3房1套間隔，上月以2380萬元易手，實呎約2.34萬元。原業主為香港經貿商會會長李秀恒，2015年12月以1786.6萬元購入，持貨4年半，帳面賺593.39萬元或約33%。

第一城3房低層馬路景663萬沽

本月亦有大型屋苑錄高價成交，中原高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳天晉1座高層C室，實用968方呎，4房1套間隔、享海景，以2100萬元沽出，實呎約2.17萬元，成交價為屋苑同類新高，較3年前舊紀錄高10萬元或0.5%。原業主2012年5月1447.8萬元買入單位，持貨8年，帳面賺652.2萬元或45%。

十大屋苑之一的沙田第一城，近期有極低層戶以低價易手。美聯聯席區域經理翁凱傑指，沙田第一城11座極低層E室，景觀一般，向馬路，以663萬元成交，實用504方呎，3房間隔，實呎約1.32萬元，成交價為屋苑同類近一年新低。不過，原業主1996年12月以220萬元購入自住，持貨近24年，帳面賺約443萬元，升值約2倍。

凱譽2房業主持貨6年蝕兩成

另外，市場消息指，尖沙嘴凱譽高層C室，實用512方呎，2房間隔，以1360萬元成交，實呎約2.66萬元。原業主於2014年6月以1622萬元一手購入，持貨6年，帳面蝕262萬元或16%，連同入市稅項及雜費計，料原業主實蝕約336萬元或20%。

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