觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元

扣除車位 平均呎價6300元

市場消息指出，上述世達中心最高3層：22樓面積約16,260呎連天台，採交吉形式交易；21樓面積約17,260方呎，同樣採交吉形式交易 ；20樓面積約18,480方呎連平台，連租約出售，項目總樓面約5.2萬方呎，以市值約3.8億元放售價計，折合平均呎價約7306元，可分層出售。

此外，項目連同6個貨車位、5個客貨車位及1個私家車位，合共12個車位，以及兩個位於天台的廣告位，若扣除車位價格，折合平均呎價約6300元。

此外，美聯商業區域營業董事麥世強表示，公司獲委託代理灣仔軒尼詩道宜發大廈高層全層放售，面積約1688方呎，意向價約3300萬元，折合平均呎價約1.96萬元。

灣仔宜發大廈全層

意向價3300萬

麥氏指，單位位處商廈頂層價值媲美地舖和複式豪宅，享維港景，約11呎高樓底設計，物業附設寫字裝修，適合作公司總部之用。

另香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，今年至6月18日止錄1882宗純車位買賣登記，較去年下半年的2562宗減少約26.5%；涉及買賣登記金額約36.81億元，較去年下半年約60.31億元減少約39%。

今年首6月車位買賣涉37億

若按金額劃分，今年至今純車位買賣登記，其中價值50萬元或以下純車位錄91宗，較去年下半年的134宗減少約32.1%。