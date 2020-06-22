高山道業主申延反對強拍期限 下周五審

小業主收通知後21天內可提反對

上述強拍申請由新朗發展（實業）有限公司於上月18日入紙，涉及土瓜灣高山道26號、新柳街2A至2B號，項目佔地1910方呎，現為一幢樓齡約62年物業，最新估值約1.125億元。據土地審裁處資料，有業主早前申請提出反對時限延期，但未知是由何人申請。

根據《土地（為重新發展而強制售賣）條例》第4條，小業主可於收到申請通知書後21天內向土地審裁處提交大致上符合表格33形式的反對通知書，申明反對申請的理由及他是否希望出席聆聽，並須在該21天內將反對通知書的副本送達申請人。

上月遭申強拍物業估值1.125億

資料顯示，新朗發展現持有該地盤約83%業權，目前只餘下3個舖位未成功收購，其中一個由梁朝偉持有的新柳街2A號地舖，今年3月底最新估值為839萬元。資料顯示，梁朝偉早於2013年透過金壤有限公司以1500萬元購入，換言之梁朝偉持貨7年後，該舖帳面貶值約661萬元或44%。

梁朝偉持有地舖 估值7年跌四成

至於高山道26號地舖，由香港麻雀館「雞記」創立人林坤的家族成員持有，該家族早於1961年以3.9萬元購入，雖然現時舖位價值大跌，但該舖最新估值1096萬元，仍較59年前購入價高出280倍。餘下的新柳街2B號地舖，由一名張姓業主持有，最新估值998萬元，比1958年購入價2.63萬元高出378倍。

資料顯示，上述強拍地盤的新朗發展（實業）有限公司，該公司董事包括林小棠、林源森及顏煜奇，料為龐源集團或相關人士，該集團經營電子貿易起家，在深圳福田開設玩具批發市場、樂器城、惠州遠望科技城和通訊配件城等。