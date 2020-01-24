領都3房918萬沽 7年升近五成

日出康城領都本月至今暫錄2宗二手成交，平均實呎約13,202元。利嘉閣分行首席聯席董事羅志雄表示，領都3座右翼頂層戶，實用面積686方呎，3房套間隔。單位原業主於今年5月叫價938萬元放售，經議價後，減價20萬元或2%，最終以918萬元沽出，實呎約13,382元。原業主於2013年6月以約622萬元購入，持貨7年，帳面獲利約296萬元或約48%。

維景灣畔SARS貨2房升值3倍

與此同時，同區屋苑維景灣畔於過去周末亦連錄2宗成交。中原高級分區營業董事伍錦基指出，維景灣畔位於12座中層C室，實用522方呎，2房間隔，以845萬元易手，實呎16,188元。

原業主2003年6月以約208萬元購入，持貨至今17年，轉手賺637萬元或逾3倍。

公屋富戶368萬購裕東苑1房戶

東涌裕東苑錄得公屋租客入市個案。美聯高級分區營業經理李錦榮表示，裕東苑A座高層14號室，實用面積429方呎，1房間隔，外望開揚山景。原業主早前以370萬元於未補地價市場放售，經議價後，獲買家以368萬元承接，實呎8578元，屬市價成交。買家原本租住區外公屋，因屬於富戶，為免繳交雙倍公屋租金，故決定「轉租為買」，購入居屋單位自住。

李續稱，原業主1997年8月以63萬元（未補地價）購入，持貨近23年，帳面獲利305萬元或約4.8倍。