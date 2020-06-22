經濟

香港地產

十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節

【明報專訊】港區國安法近日公布細節，不但對新盤收票未見影響，十大屋苑周末交投依然活躍。美聯分行統計，十大屋苑周末共錄19宗成交，雖然按周跌約13.6%，但已是連續18個周末錄得雙位數，更是自2013年父親節周末24宗成交後，7年以來最旺的父親節。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，環球資金充裕，加上疫情放緩，政府大幅放寬限聚令，對經濟及樓市皆是利好因素。因此今年父親節商場及食肆固然人流暢旺，而樓市購買力持續釋放，周末由新盤示範單位，以至二手匙盤都出現睇樓人龍。

代理：二手匙盤現睇樓人龍

此外，中原地產統計，十大屋苑周末錄18宗成交，按周無升跌，已連續4個周末企穩雙位數，其中天水圍嘉湖山莊成交最多，錄4宗成交，最矚目為一伙複式戶以1020萬元易手，是屋苑今年首錄破千萬成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末雖然碰上父親節，但無損買家入市意欲，中細價物業成交依然暢旺，換樓客亦積極入市。

太古城3房1860萬沽 13年升1.5倍

鰂魚涌太古城周末錄3宗成交，屋苑本月至今暫錄近20宗成交。中原資深分區營業經理王秀芬表示，太古城綠楊閣中高層D室，實用面積922方呎，3房間隔，以1860萬元獲自住客承接，實呎約20,174元。原業主於2007年8月以730萬元購入，持貨近13年，帳面獲利1130萬元或1.5倍。

此外，周末錄2宗成交的荔枝角美孚新邨，本月至今暫錄約20宗成交，平均實呎14,039元。

美孚新邨3房1538萬沽 9年升九成

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨1期百老匯街22號中層C室，實用面積1022方呎，屬3房套，外望公園景，新近以1538萬元成交，實呎15,049元。原業主於2011年3月以793萬元購入，持貨9年，轉手帳面獲利745萬元，物業升值約94%。

相關字詞﹕美孚新邨 太古城 美聯 中原 父親節 十大屋苑

上 / 下一篇新聞

中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代　　
財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代　　
8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多
8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多
港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款
港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款
瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股
瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股
貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材
貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材
未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機
未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機
唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務
唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務
光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿
光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿
平台整合通訊軟件 助提高營運效率
平台整合通訊軟件 助提高營運效率
兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣
兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣
國家聯合爭取復牌 納子企管理權
國家聯合爭取復牌 納子企管理權
智能洗手機用紫外光 為清潔打分
智能洗手機用紫外光 為清潔打分
採用NVIDIA套件 提高性價比
採用NVIDIA套件 提高性價比
張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急
鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：業績勝預期 石藥購25170
金子：業績勝預期 石藥購25170
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
蔡金強：做大事惜身 見小利忘義
蔡金強：做大事惜身 見小利忘義
陳大為：當我們的工作變成消費
陳大為：當我們的工作變成消費
謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？
謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？
政府派錢 各銀行出招吸客
政府派錢 各銀行出招吸客
沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈
沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈
陸振輝：退休要學蘇東坡
陸振輝：退休要學蘇東坡
陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意
陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意
陸振球：港區國安法與投資部署
陸振球：港區國安法與投資部署
林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低
林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低
技術取勝：新世界升穿100天線
技術取勝：新世界升穿100天線
李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富
李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富
潘迪藍：美國消費似已觸底回升
潘迪藍：美國消費似已觸底回升
蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元
蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元
李順威：散戶湧美股 盲拳打死老師父
李順威：散戶湧美股 盲拳打死老師父
朗豪坊Market Place翻新 走時尚農舍風
朗豪坊Market Place翻新 走時尚農舍風
劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小
劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小
何啟聰：618銷售報捷 Call京東阿里
何啟聰：618銷售報捷 Call京東阿里
瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101
瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101
摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點
摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點
周顯：貿易戰下中芯想窮都難
周顯：貿易戰下中芯想窮都難
何國良：央行由平衡器變成推動器
何國良：央行由平衡器變成推動器
何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環
何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環
王弼：買美股絕非「冇有怕」
王弼：買美股絕非「冇有怕」
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
湯文亮：淡市唱好 好市唱淡
湯文亮：淡市唱好 好市唱淡
陳永傑：美超低息格局不變
陳永傑：美超低息格局不變
廖偉強：做好本分就有生存空間
廖偉強：做好本分就有生存空間
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
領都3房918萬沽 7年升近五成
領都3房918萬沽 7年升近五成
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
Wetland 2期 濕地公園為伴
Wetland 2期 濕地公園為伴
綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高
綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高
港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長
港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長