十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節

代理：二手匙盤現睇樓人龍

此外，中原地產統計，十大屋苑周末錄18宗成交，按周無升跌，已連續4個周末企穩雙位數，其中天水圍嘉湖山莊成交最多，錄4宗成交，最矚目為一伙複式戶以1020萬元易手，是屋苑今年首錄破千萬成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末雖然碰上父親節，但無損買家入市意欲，中細價物業成交依然暢旺，換樓客亦積極入市。

太古城3房1860萬沽 13年升1.5倍

鰂魚涌太古城周末錄3宗成交，屋苑本月至今暫錄近20宗成交。中原資深分區營業經理王秀芬表示，太古城綠楊閣中高層D室，實用面積922方呎，3房間隔，以1860萬元獲自住客承接，實呎約20,174元。原業主於2007年8月以730萬元購入，持貨近13年，帳面獲利1130萬元或1.5倍。

此外，周末錄2宗成交的荔枝角美孚新邨，本月至今暫錄約20宗成交，平均實呎14,039元。

美孚新邨3房1538萬沽 9年升九成

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨1期百老匯街22號中層C室，實用面積1022方呎，屬3房套，外望公園景，新近以1538萬元成交，實呎15,049元。原業主於2011年3月以793萬元購入，持貨9年，轉手帳面獲利745萬元，物業升值約94%。