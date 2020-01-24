SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍

明報記者 張允亭

若與上月中推出的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park（簡稱Wetland ）2期，當時3日收逾3000票，以及同區會德豐（0020）OCEAN MARINI於今年3月中推出時，3日累收約2000票比較，SEA TO SKY的收票速度明顯更快。過去兩天為限聚令進一步放寬後的首個周末，售樓處外持續出現等候參觀示範單位的排隊人龍。

長實執行董事趙國雄表示，市場反應超出預期，故決定加推單位，新價單屬原價加推。長實地產投資董事郭子威表示，最新的2號價單提供285伙，包括149伙2房戶、131伙3房戶及5伙4房戶，實用面積465至1077方呎，當中向南望港島東、屬海景3房的2座H室，以及望園景、屬2房間隔的2座E室均為首次推出。

較上月Wetland 2期入票速度更快

價錢方面，發展商維持20%至22%優惠，折實價由653.8萬至1845萬元，折實實呎由13,906至18,375元，折實平均實呎16,531元。項目至今共推出570伙，折實價計總額約69.9億元，按最新收約6000票計，暫超額認購約9倍。今批價單入場單位為2座5樓F室，實用面積468方呎，望內園景，2房間隔，定價817.3萬元，折實價653.8萬元，折實實呎13,971元。售價最高的單位為1座31樓A室，實用面積1077方呎，4房海景戶，定價2365.4萬元，折實價1845萬元，折實實呎17,131元。

周末一手沽66伙 升25%

綜合市場統計，剛過去周末累錄66宗一手成交，較上周約53宗增加25%。同時，本月至今暫累錄逾720宗一手成交，佔上月全月逾2100宗約34%。其中會德豐將軍澳日出康城MARINI系列，周末共沽42伙，至於同區MALIBU及晉海亦分別各沽出1伙。

此外，2017年底起推售的宏安（1243）發展大圍半山盤薈蕎，日前以招標形式沽出最後一伙連天台特色戶，單位為2翼15樓B02室，實用面積901方呎，屬3房連儲物室間隔，連178方呎平台、735方呎天台，單位連車位以2885萬元沽出，實呎32,020元，呎價為項目新高。