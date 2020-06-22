李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏

不過，隨本港疫情近日緩和，限聚令進一步放寬，加上政府將於本月底開始接受登記派發一萬元申請，相信短期內大多市民會選擇留港消費，餐飲、零售等行業有望回復生機。

資金尋出路 續流入磚頭

放眼各國政府均各出其謀應對疫情對經濟的衝擊，美國更祭出無限量化寬鬆一招，並大幅削至接近零息水平。各國相繼推行量寬，勢將推升資產價格，持有現金將面臨貶值風險，資金尋覓出路，住宅物業相對其他投貨工具穩陣保值，投資樓市有穩定回報，預期資金將續流入磚頭。

近日市場氣氛回暖，樓市交投趨向活躍。據本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，6月首17日整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量合共錄5290宗。

而值得留意，短短17日的宗數比起今年頭4個月每月介乎3776宗至4866宗更高。

而在疫情緩和下，發展商重拾推盤攻勢，吸納市場「餓盤」多時積聚的購買力，5月份一二手承接理想，6月發展商亦乘勢追擊，月內預計將有多個新盤登場，將軍澳日出康城新盤日前率先出擊搶客，開價貼市，首日開放示範單位參觀情况踴躍，另屯門新盤及茶果嶺新盤亦料於短期內出擊，新盤搶客戰一觸即發，預期6月份一手成交可望保持5月旺勢。

香港置業行政總裁

[李志成]