經濟
布少明

投資策略

布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大

【明報專訊】最近本港政經動盪，有部分港人開始熱烈討論移民的可能，亦有市場人士認為，如果愈來愈多港人抱持此心態，「移民放盤」的數目與日俱增，再加上今年不少額外印花稅（SSD）盤亦踏入「鬆綁期」，或促使二手整體放盤量突增，繼而拖累樓價表現。不過，筆者對上述說法不敢苟同。

從近期的二手情况來看，縱使有部分屋苑放盤量增加，亦不能排除當中部分屬市場所謂的「移民放盤」，但其實樓市整體氣氛根本不差，大家從近期大部分新盤均錄亮麗銷情已可略知一二，此類放盤暫時並未成市場主流；而且最近「美聯信心指數」持續高企，顯示業主對後市信心增加，不會貿然大劈價放盤另一邊廂，究竟SSD鬆綁盤對樓市供應會否構成重大影響？我們嘗試以過去數年的數據作分析。回溯2014年，當年推出全新盤單位數量為14,098伙，實際售出11,178伙。到2017年，即SSD鬆綁的一年，該年此批項目合共僅錄355宗二手住宅註冊登記，佔2014年的售出單位比率僅約3.2%。

至於2018年及2019年的情况亦相似，統計2015年及2016年的全新盤銷售量，分別為11,798伙及11,443伙，但是在2018及2019年，即該批新盤SSD鬆綁的一年，二手註冊量亦只有為463宗及445宗，兩者均僅佔約3.9%。由此推斷，SSD鬆綁盤對樓市供應影響不大，相信難以「撼動」樓價。

展望下半年，筆者認為樓市有數個值得注意的亮點，一手新盤理所當然是其一。相信發展商將持續推盤步伐，下半年新盤銷售量或可達1.1萬伙，較今年上半年預期約7000伙急增約57%。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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