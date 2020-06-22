廖偉強：做好本分就有生存空間

誠信專業 有麝自然香

食肆老闆笑道，市道暢旺時，豬都可以飛上天，特別是在自由行黃金時期，只要能夠食得落口的食肆大都能生存；相反，市况低迷時，客人必定是揀選口碑好，食物佳及環境舒適的地方，這時候就可以發揮有麝自然香的道理。

同樣例子，近期新聞報道中指出內地有不少口罩廠面臨結業，主因是市場供過於求，外國訂單減少，造成很多口罩廠生意不足，結業潮就開始了。但是，為何仍有一些廠家屹立不倒呢？答案很簡單，這些口罩廠有一定的品質保證，價錢亦能按市場需求調整，故能維持穩定的營業額。

地產代理行業的生意也經常受到不同因素的牽動，如息口、供應、經濟、政策及政治等，更有股市波動，及一些難以預計的天災橫禍，如颱風、暴雨或病毒等，過去一年便是最典型的情景。不過，地產代理行業在各行各業當中，表現尚算理想，可說是在目前的大時勢下得天獨厚。

其實原因很簡單，香港地小人多，房屋需求殷切，再加上香港人對磚頭的喜好，還有香港的優勢，少有嚴重的天災，四季分明適中，又是言論及生活自由的城市。所以，地產代理只要能夠做到誠信、專業及優質服務，簡單的道理就是「有麝自然香」，就會有足夠的生存空間！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]