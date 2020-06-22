陳永傑：美超低息格局不變

【明報專訊】美國聯儲局議息後，決定維持聯邦基金利率目標範圍在0至0.25厘不變。聯儲局發表點陣圖顯示，預計維持現行利率直至2022年底。聯儲局主席鮑威爾表示，今季經濟收縮幅度可能是有紀錄以來最大，許多企業都有不同程度上的復工，整體經濟活動並無好轉。因此，筆者相信美國息率低迷兩年半是保守估計。
鮑威爾指出，經濟前景需要取決於新冠肺炎疫情控制，民眾有信心恢復活動前經濟都不太可能完全復蘇。疫症導致失業人數急升，5月份就業報告出乎預期表現積極，他認為美國勞工局可能低估失業率。聯儲局承諾將使用所有工具來支持美國經濟，重申疫情危機短期內嚴重影響經濟活動、就業及通脹。公共衛生危機對中期經濟前景，構成重大風險。
聯儲局同時公布最新經濟增長預測，估計今年美國經濟會收縮6.5%，遠遜於去年12月時估計增長2%。失業率預計會達9.3%，遠高於原先估計3.5%。明年及後年經濟預計會大幅增長5%及3.5%，遠高於去年底估計的1.9%及1.8%，失業率將會回落至6.5%及5.5%，仍然遠高於原先預測的3.6%及3.7%。
筆者認為，美國經濟數據明年及後年有強勁反彈，是基於今年基數低所致，美國仍然非常脆弱，並非好環境。加息問題這兩三年可能性甚低，因為重傷之後的美國也要休養生息，勉強加上去，政府受得住，民眾受不住。須知美國目前總債務高達77.55萬億美元，繼續破頂，兩三年之後累積更多，加息只會找自己及民眾麻煩。假如將來見到美國落實加息，應該意味步入佳境，值得高興才對。