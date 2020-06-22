湯文亮：淡市唱好 好市唱淡

本來賣了樓也沒有什麼大不了，但上星期五中原指數出了之後，老友非常後悔，我都唔識點安慰佢，唯有話賣仔莫摸頭，其實，反價兩口都可以賣得出，是好市才會出現的，樓價又怎會下跌？

反價兩口也賣出 樓價怎會跌

近日市場上不時出現一些移民盤、劈價盤，大家認為樓價應該下跌，况且前星期中原樓價指數下跌了0.89%，上個星期應該會繼續下跌，但誰不知中原指數竟然上升了1%，令到不少剛賣了樓的人非常後悔，買了樓的人當然非常開心，無論如何，大家都不明白，點解中原指數會在一片掟貨潮、劈價聲中竟然上升。

其實，這亦是銷售策略，那些打算移民的人最擔心的是地產處於低潮，他們的物業賣不出去，或者不能賣到好價，屆時就會失去預算，當他們睇到有關劈價報道，而自己的單位竟然又可以賣到好價，當然會急不及待出售。

其實，中港還未正式解封，內地打算在香港買樓的人仍未來到，基本上可以等多一會，或者能夠賣到更理想的價錢。不過，如果已經賣走，都是同一句說話「賣仔莫摸頭」。

當某一日，樓市因為供應太多而真正下跌，大家可能又會從報章上睇到不少高價成交，就算樓市下跌，始終會有人買樓，但打算買樓的人以為樓市正在上升，到最後竟然可以用低於市價價錢買到質素不錯的單位，當然非常開心，其實道理也是一樣，淡市唱好，好市唱淡，是最高的銷售策略。

移民賣樓 賣仔莫摸頭

我相信很多人不同意我的講法，他們會認為好市時候應該唱好，令到那些打算買樓的人追價買樓，他們說得沒有錯，以往物業代理亦用此方法，不過，與此同時，那些打算賣樓的人見樓市繼續上升可能會持貨不賣，代理就會做少很多生意。反過來說，當淡市的時候仍然唱淡，並不一定能夠迫業主賣樓，因為不少業主自己都有一個底價，過了底價寧願不賣，但打算買樓的人知道是淡市就一定會鋤價，結果物業代理又做少了生意。市場不斷進化，代理銷售策略亦不斷進化。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]