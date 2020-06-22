經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：淡市唱好 好市唱淡

【明報專訊】有老友話打算移民，還未遞表格物業代理已經話近日打算移民的人太多，報章上亦見到不少業主掟貨，放盤量大增，劈價盤亦多不勝數，如果已經打算移民就要早點賣樓，否則到時很難賣走，而打算移民的目標國家亦需要用錢，不及早套現就會失了預算。老友想想亦覺有理由，於是放盤賣樓，唔夠一日就已經有人還價，老友反價兩口，對方竟然追價，結果將單位賣走了。

本來賣了樓也沒有什麼大不了，但上星期五中原指數出了之後，老友非常後悔，我都唔識點安慰佢，唯有話賣仔莫摸頭，其實，反價兩口都可以賣得出，是好市才會出現的，樓價又怎會下跌？

反價兩口也賣出 樓價怎會跌

近日市場上不時出現一些移民盤、劈價盤，大家認為樓價應該下跌，况且前星期中原樓價指數下跌了0.89%，上個星期應該會繼續下跌，但誰不知中原指數竟然上升了1%，令到不少剛賣了樓的人非常後悔，買了樓的人當然非常開心，無論如何，大家都不明白，點解中原指數會在一片掟貨潮、劈價聲中竟然上升。

其實，這亦是銷售策略，那些打算移民的人最擔心的是地產處於低潮，他們的物業賣不出去，或者不能賣到好價，屆時就會失去預算，當他們睇到有關劈價報道，而自己的單位竟然又可以賣到好價，當然會急不及待出售。

其實，中港還未正式解封，內地打算在香港買樓的人仍未來到，基本上可以等多一會，或者能夠賣到更理想的價錢。不過，如果已經賣走，都是同一句說話「賣仔莫摸頭」。

當某一日，樓市因為供應太多而真正下跌，大家可能又會從報章上睇到不少高價成交，就算樓市下跌，始終會有人買樓，但打算買樓的人以為樓市正在上升，到最後竟然可以用低於市價價錢買到質素不錯的單位，當然非常開心，其實道理也是一樣，淡市唱好，好市唱淡，是最高的銷售策略。

移民賣樓 賣仔莫摸頭

我相信很多人不同意我的講法，他們會認為好市時候應該唱好，令到那些打算買樓的人追價買樓，他們說得沒有錯，以往物業代理亦用此方法，不過，與此同時，那些打算賣樓的人見樓市繼續上升可能會持貨不賣，代理就會做少很多生意。反過來說，當淡市的時候仍然唱淡，並不一定能夠迫業主賣樓，因為不少業主自己都有一個底價，過了底價寧願不賣，但打算買樓的人知道是淡市就一定會鋤價，結果物業代理又做少了生意。市場不斷進化，代理銷售策略亦不斷進化。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代　　
財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代　　
8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多
8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多
港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款
港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款
瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股
瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股
貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材
貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材
未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機
未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機
唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務
唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務
光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿
光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿
平台整合通訊軟件 助提高營運效率
平台整合通訊軟件 助提高營運效率
兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣
兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣
國家聯合爭取復牌 納子企管理權
國家聯合爭取復牌 納子企管理權
智能洗手機用紫外光 為清潔打分
智能洗手機用紫外光 為清潔打分
採用NVIDIA套件 提高性價比
採用NVIDIA套件 提高性價比
張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急
鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：業績勝預期 石藥購25170
金子：業績勝預期 石藥購25170
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
蔡金強：做大事惜身 見小利忘義
蔡金強：做大事惜身 見小利忘義
陳大為：當我們的工作變成消費
陳大為：當我們的工作變成消費
謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？
謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？
政府派錢 各銀行出招吸客
政府派錢 各銀行出招吸客
沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈
沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈
陸振輝：退休要學蘇東坡
陸振輝：退休要學蘇東坡
陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意
陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意
陸振球：港區國安法與投資部署
陸振球：港區國安法與投資部署
林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低
林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低
技術取勝：新世界升穿100天線
技術取勝：新世界升穿100天線
李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富
李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富
潘迪藍：美國消費似已觸底回升
潘迪藍：美國消費似已觸底回升
蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元
蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元
李順威：散戶湧美股 盲拳打死老師父
李順威：散戶湧美股 盲拳打死老師父
朗豪坊Market Place翻新 走時尚農舍風
朗豪坊Market Place翻新 走時尚農舍風
劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小
劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小
何啟聰：618銷售報捷 Call京東阿里
何啟聰：618銷售報捷 Call京東阿里
瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101
瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101
摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點
摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點
周顯：貿易戰下中芯想窮都難
周顯：貿易戰下中芯想窮都難
何國良：央行由平衡器變成推動器
何國良：央行由平衡器變成推動器
何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環
何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環
王弼：買美股絕非「冇有怕」
王弼：買美股絕非「冇有怕」
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
陳永傑：美超低息格局不變
陳永傑：美超低息格局不變
廖偉強：做好本分就有生存空間
廖偉強：做好本分就有生存空間
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節
十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節
領都3房918萬沽 7年升近五成
領都3房918萬沽 7年升近五成
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
Wetland 2期 濕地公園為伴
Wetland 2期 濕地公園為伴
綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高
綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高
港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長
港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長