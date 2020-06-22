曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好

實際上，香港強積金會員亦是所謂的一般散戶，散戶永遠是低沽高追，絕大部分的散戶一生炒作股票，輸多贏少，今年5月，美股升勢強勁，而港股除了個別股有炒作外，恒指升升跌跌，沒有方向，很自然地引起大量散戶將手上的中港股市基金轉向美股基金，這是很簡單的羊群心態，而且也包括基金經理。

每一個基金經理都得與其他基金經理比較，輸了就會失去工作，因此也不得不跟大隊，成為羊群的一部分，一直到有一天，羊全部跌下山崖。

今日美股的升勢，完全依賴聯儲局無極限的量寬，特朗普瘋狂派錢，不理疫情如何，重啟經濟活動，進入6月份，美國股市消化不了的美元也湧入香港，造成港元瘋狂升值至觸及香港金管局所定的港元升值上限，於是金管局向市場大量買入流入的美元而賣出港元，香港市場也就充滿了港元，終於再度炒起港股。其中，多隻在美國上市的中資股回來香港第二上市是引發美元流進香港的重要因素，申請新股的資金達千億、百億、自然吸引熱錢前來玩風險極低的息差交易遊戲。

上星期向大家推薦華置（0127），理由是有很強的私有化誘因，當然，會不會真的私有化，幾時私有化，我們不可能完全猜得到，不過過去一星期，華置股價是升了，股價上升表示更多人認同華置有私有化的誘因。除了華置，剛剛成功私有化了的會德豐，旗下的九倉集團（0004）應該也很有條件與誘因私有化，不妨留意，就算沒有私有化，九倉集團本身的條件也應該可以支撐股價向上，九倉集團主要業務是在內地發展商業物業，有多幢地標式重要物業，中國在疫情控制方面算是世界最佳。目前商業經濟活動已經接近全面恢復，因此，在內地擁有大商場，寫字樓的九倉集團，業績也應該可以大大改善。

增長快不怕PE高

希瑪眼科（3309）宣布折讓12%配股，籌集4億元資金，希瑪眼科是一隻奇股，上市後股價長期處於超高位，PE值超過100倍，就算目前以折讓12%價格配售新股，配售價依然是PE值100多倍，以如此高的價格成功配售，說明的確有基金大戶非常看好其前途，不覺得100多倍的PE值可怕。他們的信念是高PE高增長，只要增長速度快，就可以壓低PE值，正如早年的騰訊（0700）就是在高PE高增長的背景之下一炒再炒，股價由3元多炒上500元，一拆五之後再炒上470元，希瑪眼科有名醫效應，所缺的只是資金，兩年前上市後，有了資金，發展速度的確非常快。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]