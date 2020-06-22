經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：買美股絕非「冇有怕」

【明報專訊】作為財演，王弼不時接受傳媒採訪，最近特別多被問及有關美股的走勢，無他，因為縱使世界陷入瘟疫、大蕭條和第三次世界大戰的邊緣，美股表現仍是一枝獨秀，在全球央行聯手印鈔零利率，甚至負利率的情况下，生意淡薄不如賭博，傳媒想發掘（或發明）一類資產給貧苦大眾博一鋪，順便刺激報紙和廣告銷量，可以理解。

然而，什麼是財經分析，什麼是傳媒的市場推廣策略，讀者要很小心分辨。我每一次接受傳媒採訪，都明白到自己的分析和被引述的說話，經過編輯的潤飾後，意思可以出現180度的改變，或被安插一個譁眾取寵的標題，就變成了別人的市場推廣。幸好，我有自己的專欄，可以澄清自己有什麼說話講過，某些說話根本沒講過，只是編輯把自己的意思塞進採訪，又或某些字句只是斷章取義。

例如在6月11日市場因憂慮第二波疫情，道指大跌1800點，上星期本欄就說明部分爛股如Hertz被一些散戶盲毛（被稱為Robinhooder）炒上天，令整體股市亢奮超買，因此必須調整，而第二波疫情「只是藉口，看看美國總體的新增感染數字逐步回落，而且跟州份解封的速度沒有太大關係」，既然疫情不致嚴重到令美國經濟重新封閉，1800點的單日跌幅自然是跌過龍，因此美股有條件反彈，反彈後，本欄預測標普500指數會在3000至3150點整固，然後等待爆邊。

標指有機會再下破3000點　

果然，上星期標指除了在周一開市早段短時間跌破3000點，做過2965點的低位，就即時反彈，但卻受制於3150點，上周五收市報3098點，仍然走不出上述的150點區間。

因此，目前買美股只是炒波幅，不可以說成「冇有怕」或「有買貴無買錯」一類的結論。雖然華爾街極力粉飾太平，中美關係沒事沒事，但中印邊境衝突已搞出人命，蓬佩奧在珍珠港軍營迎見北京首席外交官楊潔篪後，竟然可惡到以流氓角色（Rogue Actor）來形容中國外交官員！

另一方面，上周五蘋果因應防範疫情第二波，宣布重新關閉多間零售店，令美股由升轉跌，高低波幅超過2%。本欄說過，就算目前冠狀病毒的殺傷力跟普通感冒不相上下，但特朗普的政敵都會繼續製造恐慌，務求重封美國經濟拖垮侵叔，因此，在全球政局極度不穩下，本周標指有機會下破3000點，買美股絕非冇有怕。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

上 / 下一篇新聞

中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代　　
財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代　　
8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多
8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多
港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款
港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款
瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股
瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股
貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材
貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材
未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機
未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機
唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務
唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務
光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿
光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿
平台整合通訊軟件 助提高營運效率
平台整合通訊軟件 助提高營運效率
兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣
兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣
國家聯合爭取復牌 納子企管理權
國家聯合爭取復牌 納子企管理權
智能洗手機用紫外光 為清潔打分
智能洗手機用紫外光 為清潔打分
採用NVIDIA套件 提高性價比
採用NVIDIA套件 提高性價比
張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急
鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：業績勝預期 石藥購25170
金子：業績勝預期 石藥購25170
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
蔡金強：做大事惜身 見小利忘義
蔡金強：做大事惜身 見小利忘義
陳大為：當我們的工作變成消費
陳大為：當我們的工作變成消費
謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？
謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？
政府派錢 各銀行出招吸客
政府派錢 各銀行出招吸客
沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈
沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈
陸振輝：退休要學蘇東坡
陸振輝：退休要學蘇東坡
陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意
陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意
陸振球：港區國安法與投資部署
陸振球：港區國安法與投資部署
林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低
林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低
技術取勝：新世界升穿100天線
技術取勝：新世界升穿100天線
李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富
李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富
潘迪藍：美國消費似已觸底回升
潘迪藍：美國消費似已觸底回升
蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元
蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元
李順威：散戶湧美股 盲拳打死老師父
李順威：散戶湧美股 盲拳打死老師父
朗豪坊Market Place翻新 走時尚農舍風
朗豪坊Market Place翻新 走時尚農舍風
劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小
劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小
何啟聰：618銷售報捷 Call京東阿里
何啟聰：618銷售報捷 Call京東阿里
瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101
瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101
摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點
摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點
周顯：貿易戰下中芯想窮都難
周顯：貿易戰下中芯想窮都難
何國良：央行由平衡器變成推動器
何國良：央行由平衡器變成推動器
何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環
何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
湯文亮：淡市唱好 好市唱淡
湯文亮：淡市唱好 好市唱淡
陳永傑：美超低息格局不變
陳永傑：美超低息格局不變
廖偉強：做好本分就有生存空間
廖偉強：做好本分就有生存空間
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節
十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節
領都3房918萬沽 7年升近五成
領都3房918萬沽 7年升近五成
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
Wetland 2期 濕地公園為伴
Wetland 2期 濕地公園為伴
綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高
綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高
港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長
港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長