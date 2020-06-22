王弼：買美股絕非「冇有怕」

然而，什麼是財經分析，什麼是傳媒的市場推廣策略，讀者要很小心分辨。我每一次接受傳媒採訪，都明白到自己的分析和被引述的說話，經過編輯的潤飾後，意思可以出現180度的改變，或被安插一個譁眾取寵的標題，就變成了別人的市場推廣。幸好，我有自己的專欄，可以澄清自己有什麼說話講過，某些說話根本沒講過，只是編輯把自己的意思塞進採訪，又或某些字句只是斷章取義。

例如在6月11日市場因憂慮第二波疫情，道指大跌1800點，上星期本欄就說明部分爛股如Hertz被一些散戶盲毛（被稱為Robinhooder）炒上天，令整體股市亢奮超買，因此必須調整，而第二波疫情「只是藉口，看看美國總體的新增感染數字逐步回落，而且跟州份解封的速度沒有太大關係」，既然疫情不致嚴重到令美國經濟重新封閉，1800點的單日跌幅自然是跌過龍，因此美股有條件反彈，反彈後，本欄預測標普500指數會在3000至3150點整固，然後等待爆邊。

標指有機會再下破3000點

果然，上星期標指除了在周一開市早段短時間跌破3000點，做過2965點的低位，就即時反彈，但卻受制於3150點，上周五收市報3098點，仍然走不出上述的150點區間。

因此，目前買美股只是炒波幅，不可以說成「冇有怕」或「有買貴無買錯」一類的結論。雖然華爾街極力粉飾太平，中美關係沒事沒事，但中印邊境衝突已搞出人命，蓬佩奧在珍珠港軍營迎見北京首席外交官楊潔篪後，竟然可惡到以流氓角色（Rogue Actor）來形容中國外交官員！

另一方面，上周五蘋果因應防範疫情第二波，宣布重新關閉多間零售店，令美股由升轉跌，高低波幅超過2%。本欄說過，就算目前冠狀病毒的殺傷力跟普通感冒不相上下，但特朗普的政敵都會繼續製造恐慌，務求重封美國經濟拖垮侵叔，因此，在全球政局極度不穩下，本周標指有機會下破3000點，買美股絕非冇有怕。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]