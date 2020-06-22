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何濼生 濼觀天下

投資策略

何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環

【明報專訊】在2018/19年度，獲安置入住房委會公屋單位的一般申請者的平均輪候時間是5.5年。筆者預期，公屋上樓等候時間只會愈來愈長，不可能縮短。

筆者這個推斷是基於住公屋吸引力現正與日俱增，而合資格申請公屋的人士又愈來愈多。2009年至2019年的十年間，一般申請者的數字翻了一番由7.2萬變成14.6萬；「配額及計分制」申請者的數字則由4.3萬增至10.8萬。合資格申請公屋的人士愈來愈多的一個重要原因，是入息和資產限額不斷放寬。

住公屋吸引力之所以不斷上升，原因之一是公屋租金跟市值租金的差距愈來愈大。據房委會數字2019年的港島公屋租金不足市值租金的15%；新界公屋租金對市值租金的比率最高，為22.4%。此外，政府往往以公屋租戶身分為依據派糖，如免租一個月或兩個月；公屋租戶身分可以得到綠表申請人的身分買綠置居或居屋或二手公屋。

上樓入息資產限額不斷放寬

香港公屋租金之低應是全球之最。早幾天看到紐約市一個關於廉租屋的報道。紐約廉租屋當然也有入息限額，但滿足申請條件不等如靠等就輪候得到。「上樓」成功要靠運氣，即是在Housing Lottery（房屋抽獎）行運。報道中的幸運兒等了6年，終於取得Bronx區一個廉租單位的租住權。1房單位月租金1554美元，比私人市場單位省約700美元。報道還指房屋抽獎只限新落成的單位，如有現時租戶搬出，舊單位會留給有政治連繫或願出錢行賄的人士。

私樓租金售價愈高 住公屋吸引力愈大

最近香港出現了一個號稱「柴灣公屋王」的租置單位。該單位是翠灣邨的598方呎3房單位，成功於綠表市場以428.8萬沽出。原業主於2012年以51.6萬未補價在第二市場購入，業主持貨8年，除了「賺住」外，不計交易成本賺377萬，是非常可觀的盈利。業主之所以可以在2012年買入港島市區租置公屋，靠的就是他公屋租戶的身分。

令人遺憾的事實是：住公屋吸引力愈大，有需要住公屋的人上樓的機會愈渺茫。政府提供建私樓的土地愈少，私樓租金和售價愈高，申請公屋的需求再上升，惡性循環沒完沒了。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

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