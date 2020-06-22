何國良：央行由平衡器變成推動器

當與不同的券商代表交流後，他們總括所收集到的材料，相信調整的始點來自於美期亞洲時段的急挫。這個市場擔憂源於疫情在美國的二次爆發。在不同州份重啓經濟活動的同時，我們亦看到新增個案始終沒有明顯的回落，其中有16個州的新增個案比兩周平均要高，而更甚的是在14個州中，患者入院率都在上升，情况叫人擔心。在當天晚上，美股亦如美期預示般低開，但市場隨着聯儲局主席鮑威爾再次重申其積極使用金融政策的決定，並道出直接購買企業債的手段後，市場又再次選擇不與聯儲局對着幹。結果，在這種情緒的充斥下，美股出現單日轉向，把疫情第二波的擔憂放在一旁。在餘下的時間，就算出現北京、朝鮮和伊朗等突如其來的事件，都沒有再看到像前周四那般的急跌。

疫情對經濟影響最嚴峻已過

在這樣的市况下，一個觀點原本是對的，但24小時後卻又已經變成不合時宜，叫投資者無所適從。有券商亦在這半年的十字道口中，特意為投資者把把脈，作為下半年部署的依據。

首先，不少策略師都認為，是次疫情對全球經濟的影響，以規模來看可說是空前，但他們都不約而同的認為，全球大流行百年一遇，上半年出現的影響相信已經最嚴重的。當然，因其影響經濟活動而產生的連鎖反應會在未來時間出現，但在各大中央銀行合力擴容增加流動性供應後，市場已普遍認為相關金融措施將有效紓緩這些連鎖反應可能帶來的負面衝擊。况且，每當市場出現疑慮時，中央銀行都毫不吝嗇地展示他們的決心，上周一就是一個典型例子。怪不得有人說道：中央銀行已經由一個平衡器變成一個推動器。

展望明年 市場增長可回升至15%

在這個背景下，雖然企業盈利下調仍未結束，但投資者已經願意用較高的估值去買入股票，這估值的重估已經可以抵消了因盈利下調對市場產生的壓力。有分析師更認為，在中國整體市場和經濟活動可大致回復正常後，雖然今年盈利增長欠奉，但展望明年，市場可復見15%的增長，這對下半年的市場有一定支撐作用。而且，為了更持續的發展，政府除了保持較寬鬆金融政策外，更多的改革亦會積極推進，務求收復短期經濟增長之餘，更可以釋放更多的結構性增長點，讓中國經濟疫後更具競爭力。

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[何國良 基金看世界]